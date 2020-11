"Nattmjölkning" och "moralposering" när Samlingspartiet rök ihop med Vänsterförbundet om skolnedskärningar i Helsingfors

I nästan fem timmar under onsdagskvällen diskuterade Helsingfors fullmäktige budgeten för nästa år. Mot slutet slog det upprörda gnistor mellan vissa ledamöter.

De väntade åtstramningarna inom skolsektorn rörde upp känslorna i Helsingfors stadsfullmäktige på onsdagskvällen. Socialdemokraternas gruppordförande Eveliina Heinäluoma sade att budgetförhandlingarna varit krävande.

– Det finns också saker som inte helt är i linje med våra målsättningar.

För två veckor sedan presenterade Samlingspartiet, De gröna, SDP och SFP sin budgetuppgörelse. Partiernas syn är att den skulle ge fostrans- och utbildningssektorn 22 miljoner euro mer än i det förslag som kom från borgmästaren Jan Vapaavuori (Saml).

Vänsterförbundet, som hoppade av förhandlingarna innan uppgörelsen, ser på saken på ett annat sätt. De anser att det saknas 20 miljoner euro i kassan. Inte heller Sannfinländarna var med i uppgörelsen.

Oavsett vem som har rätt lär det bli nedskärningar. Bland annat kan gruppstorlekarna bli större. Men också det så kallade Helsingforstillägget bantas ner. Förslaget är att en familj från och med nästa sommar bara får stödet för barn under 1 år, när man tidigare fått det för barn under 2 år. Sänkningen går från nuvarande 264 euro till 218 euro i månaden.

En som engagerat proklamerade att hon för första gången kommer att rösta mot sin övertygelse var Sinikka Vepsä (SDP).

– Kommuntillägget är ett betydande stöd till föräldrar med låg inkomst. Det gör det möjligt för mamman att välja om hon går tillbaka till jobbet eller inte. 264 euro i månaden är stora pengar för en förälder, sade hon.

Också Terhi Peltokorpi (C) undrade om alla medlemmar i fullmäktige är medvetna om vad nedskärningen av kommuntillägget i praktiken betyder för många familjer.

– Det innebär en nedskärning på 45 procent i inkomsterna hos en förälder som sköter sitt barn hemma. Jämför det med en motsvarande nedskärning i era egna inkomster.

Ett kommuntillägg som betalas ut till familjer. Hänger ihop med hemvårdsstödet. Fram tills nu har en förälder som har sitt barn hemma fram tills det är 2 år fått det här tillägget. Men nu föreslås pengarna bara betalas tills barnet är 1 år. Storleken på stödet ändras däremot inte. I dag får man 264 euro för barn under 1,5 år och 218 euro för 1,5-2-åringar. Tillägget kom till på 1990-talet. I fjol slutade staden med att ge tillägget för barn över 2 år. För en del barnfamiljer har Helsingforstillägget varit viktigt för att de har kunnat ha barnet hemma längre. Men om stödet ändras kan en del tvingas att låta sitt barn börja på daghem tidigare än tänkt. En del befarar att det blir rusning efter daghemsplatser om tillägget slopas för barn under 2 år.

Katju Aro (Feministiska partiet) önskade att Helsingfors väntar med att fatta beslut om Helsingforstillägget tills efter reformen av föräldraledigheten i Finland.

– Nedskärningen skulle försätta speciellt ensamstående, familjer med små inkomster och i synnerhet kvinnor i en mycket svår position. Den här åtstramningen främjar inte jämställdheten. Man kan och ska sträva efter jämställdhet utan att samtidigt straffa kvinnor genom att tvinga in dem i en ännu mer kärv ekonomisk situation, sade hon.

Två personer som rök ihop ordentligt under kvällen var Paavo Arhinmäki (VF) och Daniel Sazonov, som är Samlingspartiets gruppordförande.

– Det som är kritiskt är att man i den här budgeten skär ner i utbildningen. Den försvagas nästa år i Helsingfors. Jag förstår att ledamot Sazonov inte tycker det här är problematiskt. Under förra perioden var nedskärningen riktigt saftig. Innan riksdagsvalet 2015 lovade Samlingspartiet att man inte skär i utbildningen, men man skar ner rekordmycket, sade Arhinmäki.

Sazonov var inte sen att ge svar på tal:

– Man ser förhållandevis sällan en dubbelmoral på den här nivån i fullmäktige. Ledamot Arhinmäki och hans partikamrater, varav flera sitter i riksdagen, håller brandtal om hur tjänsterna i Helsingfors måste försvaras. Tillsammans med sina kompisar i landets regering skapar de lagpaket som orsakar tvångsnedskärningar i helsingforsarnas social- och hälsovårdstjänster, sade han.

Flera politiker meddelade att de inte gillar att Helsingforstillägget skärs ner, däribland samlingspartisterna Mirita Saxberg och Tapio Klemetti.

Saxberg menade ändå att ett reducerat bidrag inte innebär att man måste ha sitt barn på daghem. Samtidigt tänker hon rösta för nedskärningen.

Mari Holopainen (Gröna) beklagade också att åtstramningen sker så snabbt, redan i juni nästa år.

– Det skulle ha varit bättre med en övergångsperiod.

Mika Ebeling, som representerar Kristdemokraternas och Blå framtids fullmäktigegrupp, kom med hårda ord.

– Budgetförslaget schasar bort människobarn från sitt bo. Samhället ska inte sträva efter att göra skötsel av barn hemma till en specialrättighet för rika. Vi kräver att Helsingfors respekterar familjernas rätt till att välja själva.

I den sparlista med åtta punkter som fanns i budgetförslaget är det speciellt två punkter som upprör: • Avskaffa hemvårdsstödets kommuntillägg för barn över 1 år. • Minska antalet uppdelade lektioner, klubbtimmar och kompanjonundervisning inom den grundläggande utbildningen, öka gruppstorlekarna, slopa morgonverksamheten och eventuellt minska timantalen så att de motsvarar minimiantalet timmar per vecka enligt förordningen om grundläggande utbildning. I partiernas uppgörelse fanns det flera tydliga skrivningar om att byggandet av den nya svenska skolan i Kottby inte får försenas och att Arbis svenska verksamhet ska tryggas.

Innan fullmäktigemötet frågade HBL Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors, hur mycket pengar som fortfarande saknas i kassan för att förhindra nedskärningar. Men hon ville inte ge ut någon siffra.

– Efter budgetöverenskommelsen har vi granskat kundmängderna och ser att kostnadsökningen blir mindre än väntat. Hyrorna kommer heller inte att stiga lika mycket. Vi måste ta till effektivitetsåtgärder, men de blir inte lika stora som i budgetförslaget. De statsunderstöd som vi fått hjälper också. Situationen ser inte så dålig ut.

Ändringar blir det, men inte lika kraftiga som det ursprungligen var tänkt. Men det betyder fortfarande att gruppstorlekarna lär bli lite större och att klubbtimmarna delvis minskas. Också de uppdelade lektionerna och kompanjonsundervisningen kan påverkas.

– Samtidigt har vi hittat mer pengar till gymnasieutbildningen, vilket betyder att kursutbudet inte behöver minskas så mycket, säger Pohjolainen.

I fullmäktige kom Vänsterförbundet med flera motförslag till budgetförslaget. Bland annat vill de ge 36 miljoner euro till fostran och utbildning, stoppa ändringen i Helsingforstillägget och hindra staden från att öka gruppstorlekarna i grundskolan. Också Centern kom med liknande motförslag.

Mari Rantanen (Sannf) ville att budgeten skulle återremitteras, alltså skickas tillbaka till tjänstemännen. Så här skrev hon:

"Staden bör sektorsvis gå igenom dels möjligheterna att effektivisera arbetet, dels de utgiftsposter som inte är nödvändiga. Till sådana sparobjekt hör bland annat de utvidgade tjänsterna för dem som olagligt vistas i landet och anordnande av undervisning på elevernas eget språk."

Rantanens förslag gick inte igenom, 77 ledamöter röstade mot det. De fem som röstade för var hennes partikamrater.

Fullmäktiges möte avslutades med en sarkastisk dust mellan Atte Kaleva (Saml) och Dan Koivulaakso (VF). Den förra riktade kritik mot att Vänsterförbundet skickade in så många motförslag till budgeten under mötet. Han använde ordet "nattmjölkning" i den bemärkelsen att partiet var för sent ute.

– Det här är inte rätt sätt att göra politik på. Vänsterförbundets mål är inte att få igenom de här förslagen. De här är helt tydligt frågan om dygdsignalering och moralposering, sade Kaleva.

Enligt honom borde vänstern hellre ha gått med i budgetuppgörelsen, och önskade att partiets sätt att agera inte blev vanligare.

– Det är orättvist att misstänka andras motiv och dessutom på felaktig grund, sade Koivulaakso.

Han konstaterade att partiet fört fram sina mål och kompromissförslag i budgetförhandlingarna.

– Om du kritiserar de här förslagen med vanvettiga, absurda och pinsamma påståenden, lönar det sig att titta sig i spegeln, ledamot Kaleva, sade Koivulaakso.