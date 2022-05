Historiekännedom är nyttigt när man skriver om krig och fred. Först av allt är det skäl att rätta till myten om att Finlands armé skulle ha bidragit till Leningrads belägring. Tyskarna belägrade staden i minst 492 dygn (8 september 1941–18 januari 1943) men enligt order från Finlands högsta befäl skulle våra trupper hållas vid Svir (Syväri) och inte gå längre. Orden kom från överbefälhavaren som kände sina forna arbetsgivare. Då tyskarna inte nådde fram dit blev en öppning, med en bredd på cirka 100 km, öster om Ladoga hela tiden öppen. Detta gjorde det möjligt för ryssarna att till exempel bygga en järnväg på Ladogas is och på det sättet underhålla stadens befolkning.

Att Finlands folk och riksdagen inte ville ge upp 1943 berodde nog på att krigsläget då var relativt gynnsamt då Sovjetunionen hade händerna fulla med att driva tyskarna tillbaka efter segern vid Stalingrad i februari 1943. Riksdagen, som representerar folket, var då av den meningen att ett fredsslut inte var den bästa lösningen för nationen. Sant är att det fanns en fredsopinion som förespråkade att man skulle ge upp. Demokratin är till sitt väsen sådan att majoriteten råder och minoriteten får säga sitt, men sedan acceptera besluten.

Påståendet om att Natofrågan skulle ha kommit upp "plötsligt" är väldigt sökt. Natooptionen har funnits i regeringsprogrammet under mer än 20 år. Det har alltså funnits gott om tid att diskutera saken och alla har haft möjlighet att föra fram sin åsikt. Sedan är det en annan sak att väldigt få har varit beredda att ventilera saken, på djupet.

Någon överraskning kan det inte vara att optioner kan och skall lösas in när det är så dags. Nu är det dags att göra det. Riksdagen har fått en uppdaterad redogörelse över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget och kan nu diskutera saken i utskott och i plenum. Ingen har krävt att ett beslut i frågan skall vara enhälligt, men nog att beslutet skall ha en stark förankring bland folket. Det kravet ser ut att bli väl uppfyllt. Om majoriteten då röstar för en anslutning är saken klar. Demokratin har fungerat.

Nato är en fredsorganisation som har till uppgift att bevara freden i Europa. Nato har aldrig angripit någon. Nato har inte gått ut med vapen i hand för att "befria" någon från "nazister" eller "fascister". Bombningen i Bosnien/Serbien och Kosovo under Jugoslaviens upplösningskrig kan läggas Nato till last. Operationerna skedde med stöd av ett FN-mandat även om Kosovo saknade säkerhetsutskottets godkännande (Ryssland och Kina lade in sitt veto).

I en trygg nation är det möjligt att syssla med viktig fredsforskning och konfliktlösningsarbete vetande att resultaten kan publiceras utan risk för att bli inburad. Även den mest inbitna pacifisten bör inse att ett land som utan orsak går till anfall mot sin granne och utan att hålla givna löften och ratificerade avtal inte kan vara en god granne.

Esbo