Nya utegångsförbud i USA – en ihjälskjuten

Brinnande polisbilar, krossade fönster och polis som avfyrar gummikulor och tårgas. Från stad efter stad i USA kommer vittnesmål om kraveller och konfrontationer. Under natten har miljonstäderna Los Angeles, Chicago och Atlanta infört utegångsförbud, samtidigt som nio delstater kallat in nationalgardet.

När mörkret började falla över USA började rapporterna om oroligheter strömma in. Tusentals trotsade de utegångsförbud som har införts i minst 25 städer, från Los Angeles och Seattle till Atlanta och Chicago.

Minst tre personer har skjutits, en av dem till döds, i Indianapolis, säger stadens polischef Randal Taylor enligt medier.

I Minneapolis, där protesterna inleddes efter polisers ingripande som innebar den svarte mannen George Floyds död, förbereder polis och nationalgarde sig för en femte natt av oroligheter. Bara en halvtimme efter det att utegångsförbud för andra kvällen trätt i kraft kom de första rapporterna om gripanden i staden.

– Vi är båda vita kvinnor, men har kommit hit för att skydda icke-vita (people of color), säger den 33-åriga demonstranten Tina Harrison i Minneapolis.

Hon har nyss blivit pepparsprejad och sköljer ansiktet med mjölk för att lindra smärtan, till nyhetsbyrån Reuters.

Alla infartsleder in i staden var under lördagskvällen avstängda, och politiker och kändisar uppmanar allmänheten att hålla sig till utegångsförbudet.

– Just nu utnyttjas vår sorg och smärta. Människor som främst kommer utifrån förstör affärer och företag ägda av svarta och minoriteter i vår stad. Vi kan inte låta dem göra det. Låt oss alla prioritera att rättvisa skipas för George Floyds död, säger Ilhan Omar, som i USA:s kongress representerar det distrikt där en stor del av kravallerna har ägt rum.

Men orden såg inte ut att stoppa oroligheterna. Rapporter om brinnande polisbilar, blockerade motorvägar, krossade fönster och polis som svarar med gummiklädd ammunition och tårgas kommer från hela landet.

Fler guvernörer följer nu Minnesotas Tim Walz exempel från tidigare i veckan och kallar in nationalgardet. Under lördagskvällen hade nio delstater samt Washington DC tagit till åtgärden. Dock inte i Kalifornien, trots stora oroligheter i Los Angeles.

Stadens borgmästare Eric Garcetti förklarar det beslutet med att han inte vill väcka minnen från kravallerna efter misshandeln av Rodney King 1991.

– Vi kommer alltid att skydda yttrandefriheten och våra invånares rätt att leva utan rädsla för våld och vandalism. Om ni älskar vår stad, gå hem, säger Garcetti i ett tal som sändes på Facebook.

Från Texas är tonen något bistrare.

– Våld och plundring kommer inte att tolereras, varnar delstatens guvernör Greg Abbott.

President Donald Trump lovar att få bukt med våldet.

– Min regering kommer att stoppa ligistvåldet. Och vi kommer att stoppa det omedelbart, sade han på en presskonferens i Florida.

Exakt vilka medel Trump vill ta till utvecklade han inte, men han uppgav på lördagen att militärpolis kan sättas in, om guvernörer begär det.

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden drar en lans för rätten att demonstrera, samtidigt som han fördömer våldet.

"Att protestera mot sådan brutalitet (George Floyds död) är rätt och nödvändigt. Det är en väldigt amerikansk reaktion. Att bränna ner städer och ägna sig åt meningslös förstörelse är däremot inte det, inte heller livsfarligt våld eller våld som förstör för företag som är viktiga för samhället", skriver han i ett uttalande.

Minnesotas guvernör Walz säger att han beordrat att hela styrkan inom delstatens nationalgarde ska mobiliseras, vilket aldrig tidigare har hänt i delstatens historia. Walz sade också att han hade tackat nej till federal hjälp i samtal med Donald Trump.

Under fredagen var 2 000 av delstatens 13 200 aktiva medlemmar av nationalgardet inkallade.

De styrande i Minnesota och Twin Cities-området – Minneapolis och Saint Paul – sade under lördagen att de som främst orsakar kravallerna och förstörelsen kom utifrån. Borgmästaren i Saint Paul, Melvin Carter, sade bland annat att "varenda person som vi grep i går kom från någon annanstans än delstaten".

President Donald Trump gav på sin presskonferens i Florida eko åt de uppgifterna.

– Vi kan inte tillåta att en liten grupp kriminella och vandaler förstör våra städer och ödelägger våra samhällen, sade Trump och pekade ut vänstergrupper i allmänhet och Antifa i synnerhet som ansvariga.

Men sent under dagen kom uppgifter från CNN som motsäger detta. Enligt mediebolaget kom 80 procent av alla gripna under upploppen från Minnesota.