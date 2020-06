Nationalgardet dras tillbaka från Washington

Trump drar tillbaka nationalgardet från Washingtons gator.

USA:s president Donald Trump har beordrat nationalgardet att dra sig tillbaka från huvudstaden Washingtons gator, efter Black lives matter-protesterna som rasat i kölvattnet av den svarte amerikanen George Floyds död under ett polisingripande.

"Jag har precis delat ut ordern till vårt nationalgarde att inledda tillbakadragandet från Washington, nu när allting är under full kontroll", skriver Trump på Twitter.

"De kommer att åka hem, men de kan återvända snabbt, om det behövs", skriver presidenten.

Tiotusentals demonstranter demonstrerade fredligt i amerikanska städer i lördags.

En regeringskälla uppger till CBS News att Donald Trump i måndags krävde att 10 000 militärer skulle placeras ut i USA omedelbart. Källan uppger att kravet kom under ett hätskt möte i Vita huset samma dag. Men justitieminister William Barr och försvarsminister Mark Esper ska ha avstyrt det genom att be guvernörer kalla in delstaternas nationalgarden i stället.