Nästan 85 000 barn har svultit ihjäl i Jemen

Den humanitära krisen i Jemen skördar allt fler dödsoffer. Enligt Rädda Barnen och FN har cirka 85 000 barn i åldern 0-5 dött i svält och sjukdomar efter att kriget i Jemen trappades upp för tre år sedan.

Enligt FN hotar hungernöden cirka 14 miljoner människor i Jemen. Den blockad som har införts av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har försvårat situationen.

Importen av livsmedel via hamnen i Hodeida har i flera månaders tid varit i genomsnitt cirka 55 000 ton mindre per månad än under motsvarande tidsperiod i fjol. Ifall införseln av mat minskar ytterligare kommer det att leda till en allvarlig hungersnöd, uppger Rädda Barnen.

Svältande barn lider oerhört mycket då deras livsfunktioner blir långsammare och till sist avstannar. En del barn är så svaga att de inte ens förmår gråta, säger landsdirektören Tamer Kirolos på Rädda Barnen i ett pressmeddelande.

De väpnade striderna och byråkratin har tvingat hjälporganisationerna att hämta mat och förnödenheter via hamnen i Aden i södra Jemen, vilket fördröjer leveranserna till landets norra delar med tre veckor. Rädda Barnen har under den pågående krisen hämtat mat till 140 000 barn och vårdat cirka 78 000 undernärda barn i landet.