EU-budget Nästa EU-budget tar form i morgon – mindre pengar till jordbruket

EU:s budgetkommissionär Günther Öttinger vill begränsa jordbruksstöden med 6 procent. Ett sådant beslut kommer att drabba även finländska jordbruksföretagare.

EU:s budgetmangling för nästa årtionde inleds den här veckan. Brexit leder till ett glapp som ska sparas in till hälften. Klart blir det knappast förrän sent nästa år, under Finlands EU-ordförandeskap. Anna-Karin Friis reder ut vad det betyder när EU vill öka anslagen för säkerhet, försvar och gränsbevakning.