Näsdagen uppmärksammas på tv i kväll – kampanjen samlar pengar till barn i Afrika, Asien och Sydamerika

View this post on Instagram

Onko tasavallan presidentillä kaksoisolento vai mistä kummasta tässä on kyse? 🤔 Katso koko stoori tänään klo 19 alkaen Yle TV2:lta ja Yle Areenasta, kun odotettu Nenäpäivän suora lähetys pyörähtää käyntiin 📺🔴 Hauska auttaa maailman lapsia 🌍 #nenäpäivä #presidentti #tasavallanpresidentti @jarkkotamminen_official @lainesusanna