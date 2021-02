Nasa släppte rörliga bilder från sonden Perseverance landning på Mars

Efter förra veckans framgångsrika landning av rymdsonden Perseverance landning på Mars har det amerikanska rymdorganet Nasa nu släppt rörliga bilder från den historiska händelsen.

Landningen kan följas via en kamera ombord på rymdsonden. I det drygt tre minuter långa videoklippet ser man hur fallskärmen vecklas ut inför landningen.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ