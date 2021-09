Scenes from a marriage kan inte leva upp till Bergmans original men åtminstone för den som lever eller levt i ett långt äktenskap är serien oavbrutet fascinerande och förfärande. Troheten till originalet gör den till ett titthål in i och en spegelbild av en annan tid.

Scenes from a marriage

Ingmar Bergmans miniserie Scener ur ett äktenskap (1973) är känd för att dess första visning lockade halva Sverige till tv-apparaterna och ledde till en våg av skilsmässor. Den bröt den borgerliga institutionen i stycken och avslöjade parternas skamliga hemligheter, aggressioner och fantasier. "Det tog två och en halv månad att skriva de här scenerna, det tog ett vuxenliv att erfara dem", sa Ingmar Bergman själv som tyckte hela processen med liten budget och snabb inspelning bara var lustfylld och tog kritiken rätt lugnt: "Man ondgjorde sig över banaliteten (som var avsiktlig), man grälade på sentimentaliteten (som var oavsiktlig) och man hade mycket att anmärka på dialogen som var alltför trivial (också avsiktligt)".

Det intressanta är att Hagai Levis nya version fått liknande kritik. Under de nästan femtio år som gått har mängder av filmer och tv-serier inspirerats av Bergmans dödsdans och många kritiker har varit besvikna på att Levis version handlar om ett privilegierat vitt heterosexuellt par. En orsak är säkert Levis personliga förhållande och trohet till den ursprungliga serien. Den legendariska, israeliska tv-skaparen bakom The affair och In treatment säger att inget enskilt konstverk har påverkat honom lika starkt som när han som artonårig religiös judisk kibbutzpojke såg Scener ur ett äktenskap. Enligt egen utsago var han oskuld och visste ingenting om sex, förhållanden eller film. Chockerad insåg han att detta var konst – och att han ville ägna sitt liv åt det.

– När Bergman gjorde sin film attackerade han en institution, äktenskapet, som sedan dess har kollapsat nästan helt. Majoriteten av äktenskapen i USA slutar i skilsmässa i dag. Bergman gjorde en film om äktenskapets pris, men jag vill tala om skilsmässans pris. Vi talar sällan om hur fruktansvärt traumatiskt det är för nästan alla som genomgår en separation, sade Levi på presskonferensen under filmfestivalen i Venedig där jag såg serien.

Jessica Chastain och Oscar Isaac måste ha fått rollerna för att de liknar Liv Ullman och Erland Josephson till utseendet. Ändå är deras utstrålning olika. Chastain är en kylig, kontrollerad skådespelare i jämförelse med Ullmans hudlösa öppenhet (rollen var tänkt för Michelle Williams som delar den kvaliteten), Isaac må spela filosof, men verkar som person ändå mer sympatisk och varm och mindre verbal.

Mira (Chastain) jobbar inom tech och tjänar huvudparten av pengarna, medan Jonathan (Isaac) är akademiker och tar hand om deras fyraåriga dotter. De bor i ett flott hus utanför Boston som Mira med jämna mellanrum vill renovera men aldrig har tid för. Det första avsnittet inleds med att Jonathans kollega intervjuar dem om deras lyckliga äktenskap. Situationen är obekväm; hon är misstänksam, hemlighetsfull och drömmer om passion, han talar över henne om äktenskapet som familjens grundval. Efter en traumatisk middag med deras närmaste vänpar som plötsligt spiller alla sina äktenskapsproblem över matsalsbordet, framkommer en till sak.

Det får alla konflikter att ställas på sin spets: otrohet, fertilitet, pengar, sex, ambitioner, ensamhet, hans och hennes karriärer, hans och hennes vänner.

Under de följande avsnitten får tittaren följa hur deras äktenskap faller i bitar. Mira och Jonathan är oavbrutet, ofta förtvivlat, vänliga mot varandra. Han drar sig undan och låter bli att säga sin åsikt, för att slippa konfrontationer och få känna sig moraliskt överlägsen – en klassisk martyr. Hon är självisk, snudd på narcissistisk och presenterar alltid sina problem så att hon ska utvinna största möjliga nytta och drama av dem. Dynamiken är skrämmande bekant, liksom hur de lockar fram det värsta hos den andra.

Serien står och faller på parets inbördes kemi och de lyckas också för det mesta förmedla en ovanlig intimitet. Hon är den aggressiva, han håller henne ifrån sig men kan med en till synes oskyldig kommentar dra undan mattan för henne. Deras gräl med sina verbala attacker är trovärdiga och deras sexscener ännu bättre, med en sugande intensitet som man sällan ser i amerikansk film.

Skådespelarna var klasskamrater på teaterhögskolan och har spelat mot varandra förut och säger sig vara goda vänner även om hela Venedig talade om hur de smekte varandras armar på premiären. Isaac är gift med en svenska och sa sig därför känna till den skandinaviska "kalla, kalla" humorn medan Chastain är gift med en italienare.

Dottern har en större roll än i Bergmans version, men inte så stor som manusförfattaren Amy Herzog påstår. Föräldrarna talar om henne, betraktar henne när hon sover, men barnet får ingen roll eller personlighet. Herzog hävdar att amerikanska äktenskap kretsar kring barnen, men är det så här är skillnaden till Bergman inte stor.

I inledningen bryts den fjärde väggen så att tittaren får se skådespelarna förbereda sig för scenerna omgivna av filmteamet i munskydd, enligt Levi för att visa att serien lika väl kunde handla om tittarna, inte om det här specifika paret. Men greppet blir övertydligt och får de långa naturalistiska dialogerna att kännas mer teatraliska, skådespeleriet blir något att beundra. Än mindre gillar jag att hemmet behandlas som en symbol för äktenskapet, på ett både övertydligt och dunkelt sätt. Sådana klumpiga lösningar borde Levi inte göra sig skyldig till.

Ju mer saker och ting förändras desto mer förblir de sig lika, är känslan som blir kvar efter fem timmar. Kanske serien måste handla om just ett heterosexuellt borgerligt äktenskap för att den institutionen inte radikalt har förändrats på ett halvt sekel?

Ändå vill jag att de här människorna ska få varandra. Ändå vill jag se närbilderna på deras ansikten. Ändå vill jag att de inte ska vara ensamma.

Sara Ehnholm Hielm filmkritiker