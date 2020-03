Finlands första damkör grundades 1864, sjöng egna och andras sånger, uppträdde så gott som alltid privat och drog fullt hus utan en enda annons i någon tidning.

Den amerikanska tidskriften Cosmopolitan publicerade i sitt januarinummer 1899 en artikel med rubriken For Maids and Mothers: The Overtaught Woman av Harry Thurston Peck, professor i latinska språk oc...