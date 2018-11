A moment in the reeds har fått en syskonfilm i Pihalla. Också här handlar det om ung homosexuell kärlek i sommarstugemiljö.

På tal om finländska indiefilmer där pojke inte nödvändigtvis möter flicka går tankarna till Mikko Mäkeläs A Moment in the Reeds, en avgjort sympatisk sak som även bjöd in det multikulturella perspektivet.

Pihalla (Screwed på det tredje inhemska) av Nils-Erik Ekblom är i mångt och mycket en syskonfilm, ett persondrama där den unga kärleken pockar på uppmärksamhet, samtidigt som garderobsdörren står på vid gavel.

Vilket för oss till Miku (Mikko Kauppila), sjuttonåringen, som tillsammans med storebror Sebu (Juho Keskitalo) ordnar värsta hemmafesten. Det slutar i kaos och förstörelse, men inte förrän Miku fått ihop det med blonda skönheten Sanna (Kaisa Saarakkala).

Vackert så, men efter att morsan (Sanna Majuri) och farsan (Sami Huhtala) förlorat besinningen följer en sommarstugekommendering. Hur tråkigt som helst, det vill säga tills Miku träffar stuggrannen Elias (Valtteri Lehtinen), en kaxig jävel som är på kartan med det mesta – om det så gäller att kröka eller att hångla.

Som så ofta när det gäller inhemska indiefilmer verkar behovet att berätta större än berättarfärdigheterna. Inte bara är skådespelararbetet ojämnt, alltför ofta går dialogen före den visuella gestaltningen.

Till det kommer ett karaktärsgalleri som snällt sagt känns spretigt. Där pojkvänskandidaten Elias dras med en knäpp morsa (Mirja Oksanen) och en storasyster (Amanda Virolainen) som är hög som ett hus kommer inte Miku mycket lättare undan.

Allt det här suger näring ur filmen, låt vara att Pihalla på attitydplanet är hur sympatisk som helst, och även ironin har vägarna förbi. Men som sagt: filmens berättande lämnar mycket att önska.

Krister Uggeldahl