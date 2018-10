Ambitionen att bromsa klimatförändringen kräver mycket av konsumenter och näringsliv, men kravet på politikerna är nästan omänskligt: de måste styra oss i en riktning få vill gå.

När Parisavtalet godkändes 2015 bad makthavarna forskarna att bena ut vilken skillnaden blir om vi bromsar klimatförändringen till 2 grader eller om vi lyckades hejda den till 1,5 grader, i enlighet med avtalets ambitiösare mål.

På måndagen kastade forskarna bollen tillbaka till politikerna. FN:s klimatpanels rapport visar på förbluffande stora skillnader för människan och det övriga livet på jorden. Att den halva graden gör så stor skillnad förbluffar till och med garvade forskare.

Där 2 grader skulle betyda att praktiskt taget alla korallrev försvinner skulle en tredjedel av korallerna sannolikt överleva 1,5 grader. Det skulle ha en enorm betydelse för världshavens ekosystem och fiskbestånd.

Likaså skulle skördebortfallet och livsmedelstryggheten drabbas klart mycket mer av den där halva graden, och dubbelt så många människor skulle drabbas av vattenbrist. Antalet människor som vore dömda till klimatrelaterad fattigdom skulle vara flera hundra miljoner fler vid 2 grader än vid 1,5.

Fastän en människa knappt kan uppfatta 0,5 graders temperaturskillnad betyder samma halva grad någonting helt annat när det gäller global medeltemperatur. Den extra värmen skulle hjälpa sjukdomar som denguefeber och malaria att sprida sig över betydligt större områden medan polarisar skulle smälta i klart större utsträckning, skriver forskarna. Skillnaden i havsvattennivå beräknar de till 10 centimeter – med allvarliga följder för världens mest sårbara önationer och folkrika kustområden.

I Europa skulle extremt varma sommardagar infalla allt oftare med fler skogsbränder som följd. Allra värst skulle naturens mångfald lida – otaliga arter går förlorade för all framtid om vi inte hejdar uppvärmningen snabbt.

Rapportens andra budskap är mindre överraskande. Det är fortfarande är tekniskt möjligt att nå det ambitiösare målet eftersom vi inte har konsumerat upp hela den koldioxidbudget som 1,5 grader tillåter. Politiskt är det däremot näst intill omöjligt.

Men innan vi hänger upp oss på problemen kan vi se på möjligheterna. Världen har redan blivit 1 grad varmare än den var före industrialiseringen, och även om alla mänskliga växthusgasutsläpp upphörde i dag skulle uppvärmningen fortsätta ett tag till, men ändå upphöra före 1,5 grader.

Om vi ställer om produktion och konsumtion i stor skala och rasande takt är det alltså möjligt att ökningen stannar vid 1,5 grader. Det skulle betyda klart mindre mänskligt lidande oich

den stannade ens vid

Men eftersom ökningen i förnybar energiproduktion snarare har kompletterat än ersatt den fossila energiproduktionen fortsätter utsläppen att höja atmosfärens koldioxidhalt och därmed temperaturen.

fenomen

Rapporten visar också att 1,5 grader förutsätter en radikal omställning av hur och vad vi producerar och konsumerar, och då ligger fokus på energi, mat och trafik. Vi måste kapa hela 45 procent av människans utsläpp av växthusgaser på bara 12 år och nolla utsläppen till 2050. Det är praktiskt taget omöjligt om vi inte lyckas suga upp koldioxid ur atmosfären. Det räcker inte att vi ökar den globala skogsarealen – det behövs också tekniska lösningar som inte existerar eller som är så bristfälliga att de inte kan skalas upp med dagens teknik.

"We show it can be done within laws of physics and chemistry. Then the final tick box is political will. We cannot answer that. Only our audience can – and that is the governments that receive it."