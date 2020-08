När kroppen säger stopp: Bok om utmattning öppnar personliga historier – "Jag skämdes över att inte orka"

Arbetsrelaterad utmattning ger symtom som återkommande huvudvärk, sömnproblem, cynism gentemot eget arbete och kollegerna samt djupa känslor av ensamhet. Kroppen signalerar helt enkelt att den inte längre klarar av mer stress.

Arbetsrelaterad utmattning hänger samman med bland annat arbetsnarkomani, som innebär ett inre tvång att ständigt tänka på arbete utan att kunna varva ner. Arbetsnarkomanen kopplar inte av ens under semestern och har dåligt samvete när hen inte arbetar.

En färsk undersökning från Arbetshälsoinstitutet (publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health i december 2019) visar att det viktigaste för att orka i arbetet är att få se resultat av sitt arbete, arbetsplatsens sociala klimat och stöd från chefer. Oberoende av om anställningen är fast, på viss tid eller via ett bemanningsföretag är riskfaktorerna för arbetsutmattning desamma: brådska och tidspress.

Boken Työuupumuskirja (på finska) av journalisten Rosanna Marila och fotografen Liisa Valonen ges ut av förlaget Docendo.

Information och stöd till utmattade och deras närstående på svenska i Finland hittar du på webbplatsen Overload på adressen https://www.overload.fi

Källor: Arbetshälsoinstitutet, Terveyskirjasto.