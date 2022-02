En del konstnärer gillar att testa gränserna hos lagar, myndigheter och konstinstitutioner. Svenske Lars Vilks uppförde ett fuskbygge på naturskyddsområde, spanske Santiago Sierra tatuerade prostituerade och nu senast tog danske Jens Haaning bara pengarna och stack.

Take the Money and Run – ta pengarna och spring. Den danske konstnären Jens Haaning slog inte bara museiintendenterna utan också världen med häpnad i höstas när de två verk som han lovat leverer...