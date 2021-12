Myndighet: Omikron kan stoppas med konventionella knep

Så här ser smittspridningen av covid-19 ut i EU just nu, räknat i antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna:

Över 2 000 fall: Slovakien (2 534), Tjeckien (2 205), Belgien (2 064) och Österrike (2 034).

Över 1 000 fall: Slovenien (1 833), Nederländerna (1 750), Kroatien (1 588), Ungern (1 391) och Irland (1 242).

Över 500 fall: Danmark (909), Tyskland (895), Litauen (877), Grekland (857), Polen (809), Luxemburg (721), Estland (697), Lettland (633) och Cypern (582).

Över 200 fall: Bulgarien (486), Frankrike (472), Portugal (348), Finland (270), Italien (216) och Malta (209).

Under 200 fall: Spanien (199), Sverige (184) och Rumänien (165).

För tillfället ökar siffrorna i samtliga EU-länder utom åtta: Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Slovenien och Grekland.

Siffrorna gäller vecka 46 och vecka 47.

Källa: ECDC