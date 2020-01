Mycket svenska hörs på Ode

När centrumbiblioteket Ode invigdes i december 2018 hördes misslynta röster om svenskans osynlighet. Men nu har finlandssvenskarna hittat dit, och Ode gör sitt bästa för att ta väl emot dem.

Det nya centrumbiblioteket Ode som slog upp dörrarna i december 2018 blev en omedelbar succé, ett gemensamt vardagsrum för så många att en av ingångarna nyligen var stängd ett tag för reparation efter ett knappt års intensiva slitage. Lite knorr förekom om att svenskan inte syntes under öppningsfestligheterna.

Men ett år senare pekar lånestatistiken, ett stickprov i form av Mathias Rosenlunds Instagramkonto och det man kan höra med egna öron åt samma håll: svenskspråkiga, både vuxna och barn, har hittat hit. Det svenska bokbeståndet är bara snäppet mindre än på Richardsgatan som har huvudstadsregionens största svenska samling. Och trafiken med bokreservationer som avhämtas på Ode är livlig. Rosenlund och hans kollega Michelle Mattfolk som jobbar på det nya folkkära centrumbiblioteket har dessutom ett samfällt budskap till huvudstadsregionens biblioteksbesökare som vill ha svensk service: Använd oss, det finns program av många slag, och hör av er om det är något ni saknar!

– Ode är väldigt bra på att ta emot feedback. När man märkte hur många svenskspråkiga som sökte sig hit och vilka förväntningar de hade, började man beakta det i rekryteringen, säger Rosenlund. Han är projektanställd på ett år (till och med november) och till hans uppgifter hör bland annat att ordna litteraturevenemang på svenska.

– Visst var det så att det svenska fanns med från början, men mitt i öppningskaoset lyckades man kanske inte riktigt få fram det i de rätta kanalerna och nå målgrupperna. Nu när jag jobbar här inser jag hur mycket folk och evenemang här finns och hur man måste arbeta för att kommunicera om det, säger bibliotekarien Mattfolk, som sedan tre månader är anställd på Ode för att ha koll på böckerna och verksamheten för barn och ungdom på svenska. Hon leder till exempel den interaktiva Ramsans rim- och musiklek på svenska varje onsdag klockan 15–15.30 uppe på barnavdelningen i tredje våningen. Hon skall också se till att hålla den boksamlingen levande och attraktiv på svenska och planera projekt med skolorna och daghemmen.

– Onsdag är familjedag på Ode, och dessutom startar vi nu i januari kvällssagostunder för familjer på söndagar. Alla större evenemang som Harry Potter eller Star Wars kommer också att ha svenskt program.

– Mitt första författarsamtal på scen blir den 23 januari när Tua Forsström kommer hit för att tala om Svenska Akademien där hon just tillträtt, och naturligtvis om sina egna dikter. Vi planerar också en bokcirkel där vi läser en bok, diskuterar den och sen bjuder in författaren. Jag lyfter gärna fram också smalare genrer och mindre aktörer, inte bara de stora bästsäljarna, säger Mathias Rosenlund.

I höstas deltog Eva Biaudet och Anders Adlercreutz i serien Oodin valtakirjat/Maktens böcker på Ode, där riksdagsledamöter inbjudits för att tala om litteratur och biblioteksupplevelser. Den serien kommer att fortsätta under våren, också med gäster som talar svenska.

Dessutom finns Odes och Arbis gemensamma språkkafé på svenska – utrymmet erbjuds av Ode, innehållet av Arbis – och schackklubben som enligt Rosenlund är "två- eller mångspråkig, ledd av bibliotekarien Kristian Aura, med deltagare från 7 till 80 år och av alla kön".

– Vi är öppna för samarbete med olika slags aktörer, stora och små. Förlagen, Fili, Svenska litteratursällskapet, Helsingfors bokmässa, Helsinki Lit – vi diskuterar gärna! hälsar Rosenlund.

Mattfolk för sin del talar entusiastiskt om samarbetet inom Helmet – Esbos, Helsingfors, Grankullas och Vandas stadsbibliotek – där man förutom att reservera och beställa böcker över kommungränserna också samarbetar om olika projekt.

– Härligt är också att ingå i ett svenskt team av Helmetbibliotekarier som man kan samarbeta med. Nu planerar vi till exempel en gemensam storsatsning under våren, så att alla elever i årskurs 7 i Helsingfors bjuds in till Ode för bokprat i Kino Regina. Under planering är också satsningar för daghem, förskolor och skolor där vi kombinerar litteratur med digitala medier och den nya teknik vi har här, som 3D-skrivare och storbildsskrivare.

Den problemfixerade undrar förstås om en så omtyckt offentlig plats som Ode har ordningsproblem. Har alla besökare intuitivt koll på etiketterna för bibbahäng? Kommer folk hit för att bråka?

– Väldigt lite. I princip gäller samma regler som i stadens parker. Man får vistas fritt, man får äta medhavd matsäck, man får umgås – så länge man inte utgör en fara för andra eller sig själv, säger Rosenlund.

Väktare finns på plats alltid när Ode är öppet.

– Men om de behövs handlar det mera om folk som irrat bort sig, inte avsiktligt bråk, säger Mattfolk.

Bästa sättet att få information om vad som händer på Ode är att gå in på helmet.fi, välja svenska som språk och söka fram "Helsingfors centrumbibliotek Ode" under fliken Bibliotek. "Helmet-bibban på svenska" finns på Facebook, och där dyker informationen också upp.

– Eller så kan man ringa och fråga oss, vi finns ju här för det mesta, säger Mattfolk.