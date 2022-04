Redan för trettio år sedan frågade någon av mig varför vi inte ansöker till Nato. Jag svarade att man inte ansöker, man kan bli inbjuden till den klubben, och Ryssland skulle inte tolerera det. Förbryllade miner. Något år senare, 1994, var Finland insyltad i Nato som partner (Partnership in Peace, PiP), och ett år senare medlem i EU. Sedan dess har Finland ytterligare involverat sig i diverse Nato/FN-"projekt", en förteckning som är för lång att presenteras här. Oftast var Nato initiativtagare i dessa "fredsbefrämjande operationer" (läs krig) för Finlands deltagande. Dito: Nato har under en lång tid friat till den finska jungfrun med öppen dörr.

Sovjetunionen hade tidigare bundit Finlands händer från såväl Marshallplanen som övriga aspirationer på västallianser, i praktiken med VSB-avtalet och igenom Paasikivi-linjen. Med det interna sönderfallet av Sovjetunionen var såväl finlandiseringens som alliansfrihetens och neutralitetens tider slut. Nato, och EU, blev nya dimensioner för Finlands geopolitiska målsättningar. Nato som fredsgarant och EU som garant för politisk och ekonomisk stabilitet, både ur europeisk och ur global synvinkel.

Finland har i Nato sammanhang visat sin "medlemsduglighet". Tidigare i den strategiska övningen Trident Juncture 18 och nyligen i taktiska övningen Cold Respons 22. Beväringar från Nylands Brigad deltog också i Northern Coasts 18, ett strategiskt evenemang där Finland var värdnation. I Cold Respons 22 hade en finländsk jägarbrigad lyckats förhindra en landstigning av amerikanska marinkårens enheter (USMC!) vid en fjord i norra Norge. Samtidigt har finska försvarsmakten och krigshögskolans cyberteam vunnit Natos Locked Shields 2022-cyberförsvarsövningen. Det är tydligt att Nato skulle ha nytta av Finland.

Vad får Finland av Nato i medlemskapet om inte extra skyddet av artikel 5 i fördraget? Först måste man gå via artikel 10. Denna artikel sätter likhetstecken mellan Nato och USA i (ryska)propagandistiska sammanhang. Varför? Ja, för att, efter att den finska regeringen har anmält formellt intresse för anslutning (formal declaration of intent of access) och samtliga medlemsstater bifallit deklarationen (ansökan i folkmun), samt att riksdagen godkänt resultatet av förda förhandlingar med Nato, sänds instrumenten till Washington för förvaring. Ryssland och tidigare Sovjetunionen har medvetet förnekat att Nato skulle vara en försvarsallians som föddes ur och följer Förenta Nationernas fördrag (Kap VII) om hot mot fred, brott mot fred och aggressionshandlingar.

Ukraina påbörjade Natoprocessen redan 2008, men förhandlingarna avbröts av Viktor Yanukovych 2010. Sedermera har Ryssland satt käppar i hjulet för anslutningen med den olaga annekteringen av Krim och aggressionerna i Donbass 2014 och slutligen invasionen i februari 2022. Med andra ord, här fanns inga säkerhetsgarantier för Ukraina under förhandlingarna. Andra länder har också stött på patrull. Före detta Makedonien tvingades tillägga ett väderstreck i sitt namn, i bilaterala förhandlingar med Grekland.

Är Ukrainas exempel ett argument för att Finland skulle låta bli att föra förhandlingar med Nato? Knappast, såvitt vi kan tyda av diverse löften som har getts. Det finns mycket lite som talar emot ett medlemskap. Nato anpassar sig kontinuerligt till globala förändringar. Ett medlemskap i alliansen kan inte uppfattas som mariage sacré, ett heligt äktenskap. Alla är vinnare, särskilt Nato, och som vi vet är ingenting oändligt, utom universum och människors oförnuft.

Åbo