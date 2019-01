Mycket dåligt väglag i huvudstadsregionen – tåg och flyg inställda

Det ymniga snöfallet under natten mot torsdagen ställer till det för bilister och flyg- och tågresenärer i stora delar av landet.

Finnair har på förhand ställt in ett 40-tal flyg med anledning av det ymniga snöfallet och den hårda vinden som drog in över landets södra och mellersta delar under natten mot torsdagen.

VR har ställt in ett flertal lokaltåg och fjärrtågen drabbas under dagen av stora förseningar. Regionaltågen mellan Hangö och Karis ersätts med bussar.

Väderfronten rör sig under torsdagen västerut och på sina håll väntas det falla upp till 20 centimeter snö. På fredagen väntas snöfallet ha avtagit.

Den östliga vinden är stark och byig och på sydkusten kan nederbörden falla i form av snöblandat regn, meddelar Foreca. I landets norra delar väntas lättare snöfall.

Temperaturerna i landets södra och mellersta delar ligger mellan noll och minus tio grader, mot veckoslutet väntas temperaturerna sjunka ordentligt.

Väglaget är dåligt i landets södra och mellersta delar, i huvudstadsregionen mycket dåligt. På de flesta havsområden blåser det friskt.