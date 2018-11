Upplägget är mångsidigt på musikteknologernas 20-årsjubileumsfestival.

MuTeFest: Electronics and acoustics

Ämnesgruppen för musikteknologi på Konstuniversitetets Sibelius-Akademi fyller 20 år i år. En diger festupplaga av MuTeFest, musikteknologernas egen festival, inleddes i måndags och pågår till fredag.

Utbildningen är mångsidig och svarar mot dagens behov – under de senaste åren har man till exempel satsat på spel- och filmmusik. Under festivalen släpps en mobilapplikation som tar användaren på en klingande kulturpromenad runt Tölöviken.

På torsdag bjuder man ännu på elektronisk dansmusik och på fredag en konsert med kollektiv improvisation, och dessutom kan publiken bekanta sig med ljudinstallationen som finns i Sibelius-Akademins foajé i Musikhuset.

Under tisdagens konsert, där akustiska instrument kombinerades med elektroniska medel, rörde man sig mellan komposition, ljudkonst, improvisation och experimenterande, med olika betoningar. Så gott som alla tonsättarna och musikerna är studerande vid Sibelius-Akademin och merparten av verken uppfördes för första gången.

Konserten inleddes med en oväntad mix av genrer, då Mikael Hakkarainens flärdfria singer-songwriter-material (Pienin mahdollinen, Kuvat) mötte Seiji Kokeguchis och Emil Sanas syntetisatoreffekter. Den elektroniska dimensionen kunde ha varit ännu djärvare.

Gitarristen Otto Kentalas tolkning av Mioko Yokoyamas fyndiga Twist för gitarr och elektronik var mycket engagerad. I Seiji Kokeguchis Yodomi hanterade tonsättaren både en cello (med klubba och stråke) och en modularsynt, producerande en behaglig om än aningen monoton ljudmassa.

Tubisten Ville Niemelä spelade i trestämmig kanon med sig själv i brittiske Melvyn Poores (f. 1951) One, Two, Three (1986) för tuba och delaysystem.

Kaj Mäki-Ullakkos två experimentella stycken för tuba och elektronik (7 Chromium Shadows och Poly Tuba) utvidgar tubans uttrycksregister långt utöver det vanliga. I Poly Tuba blåste Niemelä i sitt instrument medan Mäki-Ullakko behandlade ljudet i realtid med hjälp av auto tune, och intrycket var mycket besynnerligt.

Emil Sanas Bris de Verre för kantele (Emma Myllynen) och elektronik (Sana) var en stilfull helhet inte minst tack vare kantelespelaren och performanskonstnären Myllynen, vars uppträdande var genomtänkt in i minsta detalj. Gesterna ovanför avståndssensorn var speciellt effektfulla.

Jarkko Lamminsalo har bidragit till de tekniska lösningarna. Det repetitiva musikaliska materialet var inte så märkvärdigt i sig men de tydliga vändpunkterna gjorde att dramaturgin fungerade.

Matilda Seppäläs Inner, med Ville Hautakangas vid pianot, avslutade konserten på ett mäktigt sätt. Både det virtuosa solomaterialet och dess elektroniska utvidgningar var skapade med konstnärlig säkerhet.

Elektroniken, då den används på ett skickligt sätt, bjuder på möjligheter för verkningsfull och genuint nyskapande tonkonst.

Anna Pulkkis