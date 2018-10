Musikkafé vill sammanföra barn och seniorer

Församlingarnas musikstunder för småbarn och deras föräldrar drar fullt hus och också seniorverksamheten inom kyrkan når sin målgrupp. Men kan man förena dessa två till meningsfull generationsöverskridande verksamhet? Det testar Johannes församling nu.

På måndag förmiddag fylls Hörnan på Högbergsgatan av bebisar och deras vårdnadshavare för att delta i Johannes församlings babyrytmik. Man kommer för att sjunga tillsammans, men lika viktig är kaffestunden där mammorna och papporna får träffa andra vuxna och utbyta tankar om vardagliga bekymmer och glädjeämnen. Musikstunderna är välbesökta, på måndagar brukar närmare trettio familjer delta och fredagens musiklek för lite större barn lockar ännu fler. Stämningen är varm och inbjudande – det ser faktiskt så trevligt ut att en del ensamma seniorer har frågat barnledaren Helena Hollmérus om de inte får komma in och sitta i ett hörn för att lyssna och följa med på avstånd.

– Jag kände att det fanns en beställning på verksamhet som riktar sig till både barnfamiljer och seniorer, en gemensam musikstund där alla får delta. Då föddes idén till Café Fallera, berättar Hollmérus.

Tillsammans med den frilansande kantorn Anna Brummer startade Hollmérus det generationsöverskridande kaféet i början av september. Det håller öppet på eftermiddagen, i motsats till de traditionella musiklekarna som alltid hålls på förmiddagar, för att också passa för barn som går i klubb eller dagis halva dagen. Café Fallera riktar sig till far- och morföräldrar som vill sjunga tillsammans med sina barnbarn, till vårdlediga småbarnsföräldrar och till ensamma seniorer som saknar egna barnbarn eller vars familjer bor långt borta. Här är alla åldersgrupper välkomna.

Hittills har det inte varit någon direkt rusning till kaféet, som mest har det lockat tolv personer. Men varje gång har det dykt upp både barn och seniorer. Varje träff har ett tema och sångerna som Brummer och Hollmérus väljer kretsar kring det, tidigare i höst har man sjungit sånger om fordon och äppelsånger, den här måndagen står änglasånger i tur.

– Ibland följer temat kyrkoåret, i söndags firade vi Mikaelidagen, så därför passar det bra med änglasånger i dag, säger Hollmérus.

Fakta Generationsöverskridande kafé Café Fallera ordnas av Johannes församling i Helsingfors och hålls i Hörnan på Högbergsgatan 10 varje måndag. Kaféet öppnar klockan 14 och sångstunden börjar en timme senare. Det bjuds på kaffe, te, saft, bulle och frukt. Det kostar inget att delta, men den som vill får sätta en slant i Barnens bank, som används till barnverksamhet ute på missionsfältet.

Deltagarna är nu bara fem, stamgästen Raimo Fall som har deltagit varje gång och väninnorna Sandra Safarov och Mikaela Forsström med barnen Maximilian Safarov, drygt 1 år och Elin Forsström, 6 månader.

– Jag är inte så bra på svenska längre, men när jag kom tillbaka till Helsingfors efter åren som krigsbarn i Sverige kunde jag ingen finska. Jag gick i skriftskola i det här huset, berättar Raimo Fall som uppskattar kaféet för att det erbjuder både trevligt program och språkbad.

Safarov och Forsström besöker Fallera för första gången, de ville hitta på roligt program på stan där barnen får leka.

– Vi kom hit av intresse, jag brukar delta i fredagens musiklek med Maxi och nu var vi nyfikna på kaféet, säger Sandra Safarov.

– Jag bor numera i Tyskland men är hemma på besök. Också i vår nuvarande hemstad Stuttgart finns generationsöverskridande kaféer och de uppskattas stort av seniorerna, som gillar att gå dit för att ta del av barnens iver och glädje, berättar Forsström.

Helena Hollmérus har marknadsfört kaféet via församlingens olika informationskanaler, i Facebookgrupper, via diakonissor och med infoblad. Hon hoppas att musikkaféet ska nå sin målgrupp under höstens gång, men om besökarna uteblir måste kaféet läggas ned.

– Många seniorer har varit lite oroliga för sina sångkunskaper, om de duger, men här finns inga krav, alla får sjunga så gott de kan, försäkrar hon.

Det ligger färgglada sångböcker på alla kaféborden i Hörnan, böcker med både nyare sånger och gamla klassiker. Brummer har valt sångstundens repertoar så att den utgör en lagom mix av moderna dagissånger, gamla barnvisor som seniorerna känner igen från sin egen barndom och andliga sånger.

– Vi har velat ha en tydlig gräns mellan kafédelen och musikstunden, först är det kaffe och fri samvaro i en timme, sedan för vi kaffekopparna åt sidan, sätter oss i en ring, tar fram instrumenten och börjar sjunga. Alla får delta på sin egen nivå, säger Helena Hollmérus.

Sångstunden kör i gång med signaturmelodin Vi gå över daggstänka berg, fallera och därefter fortsätter repertoaren med Änglavingar och Jag har en ängel som följer mig. Deltagarna får spela maracas, men i instrumentlådan väntar också trianglar, tamburiner och rytmpinnar på ivriga händer. Ledarna ackompanjerar på piano och gitarr och varvar sånger med egna erfarenheter av änglar.