Musiker strålar samman i video för klimatet: "Vi vill dra vårt strå till stacken"

Paleface, Iiro Rantala, Wimme Saari, Eija Ahvo och Aurora Marthens är några av musikerna på Johanna Almarks hoppfulla video för klimatet.

Musikvideon Yes, we all need hope har uppkommit i kölvattnet av Climate Aid-konserten på Musikhuset hösten 2019. På videon som publiceras på internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj sammanstrålar ett hundratal musiker och sångare.

Enligt tonsättaren och dirigenten Johanna Almark är videon ett sätt för musikerna att skrida från ord till handling i Greta Thunbergs anda.

– Greta säger att vi alla behöver hopp, men ännu mera handling. Men där vi ser handling ser vi också hopp, resonerar Almark.

På videon medverkar bland annat artisterna Eija Ahvo, Wimme Saari, Iiro Rantala, Aurora Marthens, Jannika B, Irina, Paleface, Teho Majamäki, Maja Mannila och Johannes Granroth med flera tillsammans med Joensuu stadsorkester och en virtualkör under ledning av Miika Granholm.

– Vi som musiker vill dra vårt strå till stacken. Det här är samtidigt en inbjudan till andra organisationer och privatpersoner att fråga sig vad de själva gör för att stävja klimatkrisen.

Johanna Almark säger sig också vilja stävja den utbredda cynismen.

– Med coronakrisen har vi sett att vad som helst är möjligt och att tidtabeller har kunnat stramas åt betydligt. Min egen hemstad Grankulla har som målsättning att vara en koldioxidneutral stad senast år 2035. Men att målet är satt så långt in i framtiden beror bara på att man inte upplever ett omedelbart hot i den här delen av världen.