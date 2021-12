Victor von Hellens avslöjar sina fördomar i sin recension av The War on Drugs nya album. Redan titeln ser ganska illa ut: "Rock för dem som varken är unga eller döda" (HBL 1.12). Det är tydligt att von Hellens har ganska kraftiga fördomar inte bara om rockmusik, men också om medelåldern och åldrande i allmänhet.

von Hellens börjar med att referera en studie som hänvisar till att rockmusiken sedan 1970-talet har varit medveten att dess storhetstid ligger bakom. Det stämmer i någon mån, men problemet är att ett sådant påstående passar väldigt illa ihop med ett sådant band som The War on Drugs, som har sin storhetstid just nu, trots att bandet gör musik som har sina rötter djupt i den amerikanska rockmusikens traditioner. Man skulle kunna tro att TWOD är ett gammalt band från 1970-talet, men nej: det har existerat bara i 15 år.

von Hellens påstår också att bandets musik har varit likadan hela tiden, men det stämmer faktiskt inte. Bandet har hittat sin stil och succén med sina tre sista album. Succén har kanske varit ovanligt stor för ett indieband kan man bedöma av helt ofattbart bittra recensioner i finländska tidningar. Det är också motstridigt att säga, som von Hellens gör, i frågande form, att "allt låter som det ska, allt låter bättre än tidigare. Men samtidigt kanske också tråkigare?". Är det möjligtvis ungdomens obeslutsamhet som talar?

Adam Granduciel, bandets ledare, är 42. Han är inte precis lastgammal, tycker jag. Dessutom har Granduciel just gift sig och grundat en familj varför det verkligen är orättvist att tolka att hans liv på något sätt är över. Jag hoppas att von Hellens också en dag kommer att upptäcka att när man faktiskt kan sitt jobb brukar man vara minst fyrtio.

von Hellens tolkar även Granduciels melankoli fel. Den är inte "medelålderns melankoli" eller "nostalgi", utan melankolin har varit närvarande i hans liv sedan han var ung. Han har skrivit låtar om den och också talat rätt så öppet om sina psykiska problem i intervjuer. Det är en orsak för hans status i rockmusiken, tror jag: att han uttrycker de här känslorna och problem som så många delar.

Personligen ser jag det nya albumet "I don't live here anymore" som ett försiktigt hoppfullt album, ett album som i många av sina låtar handlar om förändringen, men inte, som von Hellens tolkar, till det värre, utan till det bättre. Man kan också se att Granduciel, som har skrivit så mycket om smärta och lidande försöker hitta mera optimistiska toner i sina nya låtar. Och det kan hända att melankoli är mera fruktbart för en konstnär. Melankoli är alltså inte nödvändigtvis ett tecken på den närmande döden, utan om skapande och om livet självt.

Det är lätt att förstå att det är skrämmande att åldras i vår kultur, men det hjälper inte någon att man repeterar okritiserade fördomar om musiker och till och med om deras åhörare, som von Hellens gör. Det säger ganska mycket att von Hellens slutar med att definiera medelåldern som ett tillstånd "där man inte längre är ung, men inte heller helt död" (min kursivering).

Vanda

Svar Jag är glad att min recension väckt tankar och känslor om åldrande, såväl rockens som dess lyssnares. Att rockmusik debatteras på HBL:s debattsidor är välkommet. Albumet i fråga förhåller sig på många sätt till det förflutna. Såväl musikmässigt som på ett individuellt plan. Detta ville jag reflektera kring i min recension. Hur själva albumet upplevs, hur det tolkas och vilka känslor det väcker, är olika för olika människor, beroende på vilken ålder och vilken fas i livet de befinner sig i.

skivrecensent