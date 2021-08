Murray vill se fler tennisspelare vaccinerade

Före detta US Open-vinnaren Andy Murray höjer nu sin röst att allt fler tennisspelare ska vaccinera sig mot covid-19.

Murray lyfter frågan inför att just årets upplaga av US Open inleds på måndag. Publiken i New York måste kunna visa upp vaccinbevis, däremot finns inga krav på spelarna som deltar.

– Vi som spelare har ett ansvar gentemot andra människor då vi reser över hela världen. Jag är glad att jag är vaccinerad och hoppas att fler spelare väljer att vaccinera sig de närmaste månaderna, säger Murray.

Just vaccinfrågan delar tennisvärlden. Världsettan Novak Djokovic, Serbien, har poängterat att han inte vill se att det blir obligatoriskt för tennisspelare och vägrat svara på om han är vaccinerad eller inte. Världstrean Stefanos Tsitsipas, Grekland, som ställs mot just Murray i första omgången av US Open har tidigare ifrågasatt vaccination mot covid-19 och meddelat att han endast ska vaccinera sig om det blir obligatoriskt.

Däremot har namn som Roger Federer och Rafael Nadal ställt sig på samma sida som Andy Murray. Britten tror nu att allt fler spelare ändå kommer välja att vaccinera sig när man blir medvetna om hur mycket större frihet de kommer att få vid olika tävlingar som till exempel Australian Open i januari nästa år.

– Spelare som inte är vaccinerade kommer att ha helt andra förutsättningar än de som faktiskt är det, säger han.