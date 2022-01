Mumin och Ferd'nand fortsätter strippa – nu i sällskap av viking och älg

Under vintern 2022 får papperstidningen HBL ett nytt utseende. Förnyelsen inleds redan på tisdag då det sker några ombyten bland de seriestrippar som återfinns i slutet av tidningen. En annan nyhet på seriesidan är att det från och med tisdag kommer att finnas två sudoku per dag att lösa. Sudoku varje dag är något HBL fått läsarönskemål om under flera år.

De läsare som inte kan tänka sig HBL utan seriesidans verkliga långkörare, den trinde och smått gubbsjuke herr Ferd'nad, kan vara lugna: Han fortsätter strippa varje dag. Inte heller Mumintrollets bleka bak försvinner någonstans.

Pensioneras gör däremot gothtjejen Nemi liksom också Kalle och Hobbe samt Morrgan och Klös. Inte heller satirserien Non Sequitur fortsätter.

I stället välkomnas vikingahövdingen Hagbard Handfaste med familj och entourage samt skogens konung, Hälge, som kommer att ge Hufvudstadsbladets urbana läsare små matnyttiga glimtar av den obygd som existerar utanför Ring III.

Hagbard är ursprungligen skapad av amerikanen Dik Browne men tecknas i dag av hans son Christopher, medan Hälge är avkomma till den svenske serietecknaren Lars Mortimer (1946-2014). Sedan 2015 är Alan Kamieniarczyk Hälges huvudsakliga tecknare.

HBL:s printchef Maria Björkqvist är nöjd över mixen.

– Jag skulle väl säga att det är en klassisk samling serier. Hälge får folk att dra på smilbanden på grund av igenkänningsfaktorn medan Mumin, trots att de olika äventyren numera går i en slags oändlig loop, står för något konstant, säger Björkqvist.

Reformen av seriesidan innebär att upplägget blir identiskt i KSF Medias tidningar Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland. För läsarna i öst och väst är Hälge och Hagbard Handfaste sedan tidigare gamla bekanta: här är det Mumin och Ferd'nand som får chansen att möta nya läsare.

Också en del andra förändringar är på gång. Redan på lördag får pysselsidan en ny form, medan namnsdagsbarn och informationen om solens upp- och nedgång flyttar till sidan 2. Kåserier och verser publiceras framöver i veckoslutstidningarna.