Onlineträning, utlåning av redskap och pausade medlemskap – företagarna erbjuder kunderna olika alternativ när motionslokalerna är stängda i Nyland och Egentliga Finland. Samtidigt visar kunderna sitt stöd.

Klockan 17.23 på onsdagen kom Egentliga Finlands regionförvaltningsverks beslut att landskapets motionslokaler måste stänga på torsdagen. Det fanns alltså bara 6,5 timmar att informera kunderna och personalen, säger Anki Strömborg vid Sports Gym i Pargas.

Visst var ett beslut på gång, men in i det sista var det osäkert om stängningen skulle gälla hela landskapet, säger hon.

– Det är sorgligt och frustrerande, man känner sig maktlös. Klart vi måste tänka på sjukvården och hitta lösningar på pandemin, men det känns som om man siktar dåligt nu. Jag vill påstå att gymmen hör till de bäst desinficerade platserna. Vi har våra stamkunder som kan rutinerna och det har inte varit några smittfall här.

Några kunder har meddelat att de pausar sitt medlemskap medan andra låter det rulla på. Strömborg är tacksam gentemot dem som låter sitt medlemskap rulla på, men har full förståelse även för dem som av olika orsaker väljer att frysa det.

Under stängningen kommer Sports Gym att låna ut gymredskap till medlemmarna och erbjuda träningspass online. Man utreder också möjligheten att erbjuda privata bokningar av lokalerna.

Dessutom hyr musikinstitutet Arkipelag in sig i gymmets lokaler, och den verksamheten får fortsätta.

– Vi måste ha stängt men ska ändå på något sätt hålla dörrarna öppna, säger Strömborg. Samtidigt tänker jag på det hundratalet unga under 20 år som ansvarsfullt tränat här under ordnade former och som nu måste hitta andra vettiga fritidssysslor.

Vid Oasis Yoga & Pilates i Åbo säger vd:n Julius Manninen att man under de kommande två veckorna endast erbjuder yoga- och pilatessessioner via nätet. Det blir 2-5 lektioner per dag.

Kunderna erbjuds pengarna tillbaka för den tid som salen är stängd, eller att byta sitt månadsmedlemskap till ett billigare onlinemedlemskap. Men det är endast några få kunder som har utnyttjat de möjligheterna. Kunderna har visat stor förståelse för att småföretagare har det kämpigt, säger Manninen.

Själv förstår han den besvärliga coronasituationen, men är samtidigt lite tveksam till om nedstängningen är helt motiverad. Men framförallt är han kritisk till de snabba rycken från myndigheternas sida.

– Onsdagen var jobbig. Visserligen var vi mentalt förberedda, men det korta varslet var beklagligt, säger Manninen.

Massage- och fysioterapitjänsterna i Oasis lokaler fortsätter som vanligt.

Padel Club Finland har fem padelhallar i Esbo, Vanda, Reso och Kuopio. Alla utom den i Kuopio måste nu vara stängda. Undantag får visserligen göras till exempel för barn födda 2008 eller senare.

– Men våra barngrupper är inte så exakt indelade enligt olika åldrar. Jag vet ännu inte riktigt hur våra juniortränare ser på saken, men jag tror nog det blir ganska tyst i hallarna, säger vd:n Kalle Väinölä på torsdagsförmiddagen.

De som hunnit betala för att spela under stängningen, och kanske har en fast speltid varje vecka, kommer automatiskt att få ersättning.

Väinölä hoppas innerligt att stängningen inte blir långvarig. Via sitt jobb och familjens idrottande har han insyn i många sporter – racketsport, fotboll, ishockey och ridsport – och säger att idrottsvärlden gjort ett fantastiskt jobb för att verksamheten ska vara coronatrygg.

– Vi gör naturligtvis så som myndigheterna säger, men enligt rapporterna i medierna verkar idrotten ha orsakat få smittfall. Motionen är väldigt viktigt för folkhälsan, och jag hoppas att stängningen blir max två veckor lång.

Det viktigaste nu är, påpekar Väinölä, att folk fortsätter motionera under tiden.