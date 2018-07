Mediacentret i Finlandiahuset byggs så att 2 000 journalister får plats, men om det kniper får man in ännu fler. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Med en dryg vecka kvar till mötet mellan USA:s och Rysslands presidenter är mycket ännu oklart.

Var mötet mellan presidenterna Vladimir Putin och Donald Trump ska äga rum är ännu inte bekräftat. Utrikesministeriet säger att man fortfarande för diskussioner med alla inblandade parter och att det är många rörliga saker som måste passa ihop.

– Jag kan bara säga att mötesplatsen klarnar före mötet äger rum, säger Vesa Häkkinen, chef för Utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation.

Trump och Putin möts antagligen på ett enda ställe. Övriga tillställningar i anslutning till mötet ordnas kanske på andra ställen.

Överkommissarie Juha Hakola på Helsingforspolisen säger att polisen dagligen har möten med bland annat Utrikesministeriet om valet av mötesplats, men vill inte ta ställning till hur många alternativ man arbetar med.

Huruvida publiken kan få se en glimt av presidenterna menar Hakola att är för tidigt att spekulera i.

– Programmet och rutterna är ännu helt ospecificerade.

Oberoende av var presidenterna kommer att mötas ska så gott som alla journalister som bevakar mötet hålla till i Finlandiahuset. Där håller man nu på med att bygga ett enormt mediecenter.

– I Helsingforsregionen finns inte så många, kanske bara en eller två, byggnader som passar för det här ändamålet. På Finlandiahuset har de både kunskap om att arrangera stora evenemang och behövlig teknik. Det var praktiska saker, inte symbolik, som avgjorde valet av platsen, säger Häkkinen.

Mediecentret orsakar inte störningar för övriga evenemang som ordnas i Finlandiahuset. Eventuellt påverkas förberedelserna för Björks konsert som är dagen efter toppmötet.

Nu håller man på med att dra kablar och placera ut bord för de 2 000 journalister inväntas. Medierna kan ackreditera sig fram till middagstid på onsdag.

– Just nu är det hundratals personer som har ackrediterat sig. Vi bygger centret så att det rymmer 2 000 personer, men om det ser ut att komma fler ska vi nog få plats för dem. För 4 000 personer skulle det bli lite svårt att hitta rum, men ärligt talat så tror jag inte att så många är på väg.

De flesta medier som kommer att närvara i Helsingfors under toppmötet är från USA och Ryssland samt stora mediebolag i Europa. Häkkinen säger att medier i Östasien och Afrika också visat intresse.

Många medier kommer också att ha direkta tv-sändningar från Helsingfors under dagen för toppmötet. En handfull medier, främst från USA, förhandlar med Allas Sea Pool om möjligheterna att sända från utomhusbadet.

– Vi förhandlar nu med 2–3 riktigt stora och några mindre mediebolag. Vi bygger tillfälliga studior och de kommer att göra sina morgonsändningar med Helsingfors i bakgrunden, möjligtvis med inbjudna gäster, säger Bodil Ståhl, vd för Allas Sea Pool.

Hon säger att bastun och utomhusbadet ska hålla öppet helt som normalt. Medierna kommer delvis att jobba uppe på terrassen. Vyn är det som säljer.

– De tycker om läget, byggnaden och vårt serviceutbud, men också vyn som de anser i ganska hög grad representera Helsingfors med Domkyrkan, presidentens slott, kryssningsfärjorna och Salutorget, säger Ståhl.

Juha Hakola på Helsingforspolisen säger att förberedelserna inför toppmötet går lysande.

– Det här är naturligtvis det största och mest betydelsefulla evenemanget på flera år. På sätt och vis är det ändå "business as usual", säkerhetsarrangemangen följer samma modell som andra statsbesök.

Helsingforspolisen ansvarar för säkerheten på presidenternas mötesplats och eventuella inkvarteringsställen samt för trafikarrangemangen under mötet. Mötet kommer att orsaka omfattande säkerhetsarrangemang och stängda gator.

– Vi kommer alldeles säkert att spärra av ett relativt stort område, säger Hakola.

Hur stort område som spärras av kan han ännu inte säga i och med att mötesplatsen inte är vald.

På torsdagen rapporterade Helsingin Sanomat att Trump och Putin ska mötas på presidentens slott. Uppgifterna är inte bekräftade.

– Jag skulle tro att Senatstorget är så pass långt borta att det är fritt att röra sig där, säger Hakola.

Han vill inte ta ställning till huruvida Salutorget i så fall kommer att vara stängt för allmänheten.

Polisen har under veckan fått in fem anmälningar om demonstrationer som ska äga rum under mötesdagen måndagen den 16 juli. Störst av dem är det politiskt obundna Helsinki Calling. Hakola säger att en del av anmälningarna har gjorts av privatpersoner och att det är svårt att uppskatta hur många människor som kommer att delta i dem.

Helsinki Calling ordnas av rörelsen Helsinki for Human Rights, som vill väcka offentlig diskussion om teman som USA:s och Rysslands ledare sällan uttalar sig om.

Sådana teman är enligt arrangörerna de mänskliga rättigheterna, minoriteternas rättigheter, demokrati, fred och miljöskydd.

Demonstranterna samlas på Medborgartorget varifrån de går till Senatstorget. Där ska internationellt kända personer hålla tal på finska, engelska och ryska.