Moskva: Covid-vaccinet går i produktion

Produktionen av det nya covid-19-vaccin som Ryssland utlovat har nu inletts, meddelar hälsodepartementet i Moskva enligt nyhetsbyrån Interfax.

Landet blev nyligen det första i världen att godkänna ett dylikt vaccin. Det skedde innan någon mer omfattande studie av typen fas 3, som normalt inbegriper tusentals försökspersoner, genomförts.

Därmed väcker beskeden skepsis globalt, där många läkemedelsföretag är inblandade i en kapplöpning om vaccin mot virussjukdomen covid-19.

Som för att understryka Rysslands prestigeseger har vaccinet döpts till "Sputnik V" – efter de satsningar som innebar att Sovjetunionen blev först i rymden.

Men det snabba utvecklingsförloppet har lett till farhågor om att landet prioriterar att bli först högre än att själva produkten är säker.

Världshälsoorganisationen (WHO) har sagt att för att de ska ge något vaccin sin kvalitetsstämpel krävs att organisationen får göra en noggrann granskning av data rörande vaccinets effektivitet och säkerhet som samlats in under de kliniska testerna.

Hur stor den produktion som inletts nu är framgår inte. Försökspersoner, däribland president Vladimir Putins ena dotter, ska ha fått preparatet tidigare.

Regeringsföreträdare har i veckan sagt att vaccinering i större skala inleds på vårdpersonal och sedan lärare på frivillig basis från slutet av augusti eller början av september. Massvaccineringar ska sedan följa i Ryssland i oktober.

