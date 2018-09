Mosa såg rött då Klubi vann

Matchen följde rätt långt manuskriptet. HJK vann med 2-0, IFK Mariehamn var trubbigt framåt och Mostagh Yaghoubi tjafsade till sig ett andra gult kort och åkte ut med kvarten kvar.

Att mittfältaren har ett eldfängt humör är ingen nyhet. Att han borde lära sig att tygla det är inte heller något nytt. Att bli så förbannad för att man får ett gult kort och domslut emot sig håller inte.

Vad man hoppas kunna uppnå genom att stå skrika alla könsord man kommer på rakt upp i ansiktet på domaren Joni Hyytiä kan diskuteras. Om Yaghoubi trots sina spelmässiga attribut faktiskt ska vara kvar i Klubi nästa säsong kan diskuteras. En gudabenådad spelare är han i sina bästa stunder men knappast den lättaste att ha i ett lag. Uppgifterna om att hans förehavanden under säsongen skapat vissa sprickor i mästarnas led är många.

Yahgoubi avslutade kvällen med att försöka sparka sönder ett par väggar på vägen in i en förhoppnings lika iskall som lång dusch. Avstängningen kan bli lång. Beteendet var både hotfullt och under all kritik.

– Inte två ord om den utvisningen. Beter du dig så åker du ut, säger tränaren Mika Lehkosuo.

I Grönvitts läger fanns säkert farhågorna om en rejäl risbastu. Den uteblev då HJK, till Lehkosuos stora förtret, drog ner på både tempo och intensitet efter paus.

– Vi slutar röra oss, i synnerhet utan boll. Men vi har väl rätt bra koll på läget ändå, säger HJK-tränaren Mika Lehkosuo.

Gästerna tog över mot slutet och Aleksei Kangaskolkka hade en riktigt bra chans att kvittera med tio minuter kvar.

Med en man mindre kunde ändå Riku Riski och Joao Klauss enkelt springa ifrån ett IFK som låg högt i banan och pressade på för en kvittering. 2-0 och god natt IFK som hållit nollan ynka tre gånger denna säsong.

– Vi lyckades hålla oss kvar i matchen i första halvlek trots att HJK dominerade stort. I andra halvlek tycker jag att vi är det bättre laget. Vi fick dem under press och hade våra chanser. Jag är nöjd med inställningen även om vi blir utan poäng, säger IFK Mariehamns tränare Peter Lundberg.

Bakåt har Grönvitt läckt som ett såll. 52 insläppta bollar är i särklass ligans värsta facit.

Att jämföra med 42 insläppta i fjol, 25 under guldsäsongen 2016 och 36 året före det.

Då laget dessutom endast mäktat med 29 bollar framåt är det inte att undra på att hösten hotar att bli väldigt ångestfylld på fredens öar.

– Vi är redo för kamp. Vi har många stora matcher på gång, säger Lundberg.

IFK Mariehamn har ännu SJK, TPS, FC Lahti och KuPS kvar att möta på hemmaplan, på bortaplan väntar Inter och PS Kemi. Tre klubbar kämpar mot nedflyttning. PS Kemi, TPS, IFK Mariehamn. SJK slog TPS och drog upp en lucka till bottentrion.

HJK har tio poäng ner till RoPS. Frågan är inte om utan när HJK säkrar sitt 29:e ligaguld.