Mortensen vräkte i sig skräpmat för ny film

Fakta

Viggo Mortensen

Dansk-amerikansk skådespelare, född i New York 1958.

Filmdebuterade i mitten av 1980-talet och medverkade under 1990-talet i filmer som The indian runner, Carlito's way och 28 dagar.

Det riktigt breda genombrottet kom i början av 2000-talet när han gjorde rollen som Aragorn i Peter Jacksons Sagan om ringen-trilogi. Har sedan dess synts i filmer som A history of violence och Eastern promises.