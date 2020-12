Mörkt danskt virusläge – Frederiksen ska tala

Kurvorna för smittade, döda och inlagda på danska sjukhus pekar alla åt fel håll. Statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokrat) ska hålla presskonferens på tisdagskvällen.

På tisdagen var 900 covid-19-patienter inlagda på sjukhus i Danmark. Det är rekordmånga och exempelvis långt över tre gånger fler än de 254 patienter som var inlagda den 1 december.

Samtidigt har antalet döda stabiliserat sig på en hög nivå. Under tisdagen noterades att 22 personer med covid-19 har avlidit under de senaste 24 timmarna – den näst högsta dygnssiffran hittills under pandemin.

"Vi har ett högt smittryck, och i kombination med en hög andel positiva testsvar, fler sjukhusvistelser och fler dödsfall är situationen ytterst allvarlig", skriver hälsominister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Han hade ett möte på tisdagen med de hälsovårdsanvariga i Folketingets partier. Där diskuterades om nuvarande restriktioner – bland annat att högst tio personer får fira nyår tillsammans – ska skärpas men så uppges det inte bli.

Klockan 20.00 finsk tid ska Mette Frederiksen hålla presskonferens om virusläget.

Enligt danska TV2 ska det handla om att de nuvarande restriktionerna förlängs från den 3 till den 17 januari och att danska skolbarn då ska ha fjärrundervisning.

Alla restauranger, barer, kulturinstitutioner, köpcentrum samt alla butiker utom apotek och stora matvaruaffärer ska därmed hålla stängt till den 17 december, enligt TV2.