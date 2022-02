Möjligt att Tytti Yli-Viikari inte får sitt gamla jobb – nu ska hon höras

Statens revisionsverk ska titta på om Tytti Yli-Viikari sägs upp eller inte. Det har blåst hårt kring henne under det gångna året.

För över en vecka fällde tingsrätten i Helsingfors Tytti Yli-Viikari, den tidigare generaldirektören för Statens revisionsverk, för missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänsteplikt och förskingring. Domen blev 80 dagsböter.

Det uppmärksammade fallet handlar om att Yli-Viikari skrivit under ett fallskärmsavtal till en överinspektör och att hon bokat flygbiljetter åt sin familj för flygpoäng hon samlat in via tjänsteresor.

Under måndagen gick Statens revisionsverk ut med ny information. Man inleder nu ett uppsägningsförfarande. Det betyder inte att Yli-Viikari sägs upp direkt, utan att hon först ska höras.

Först efter det fattar verket ett beslut om hon får sparken eller inte.

Tytti Yli-Viikari blev uppsagd från jobbet som generaldirektör förra sommaren. Hon hade tänkt gå tillbaka till sitt tidigare jobb som överdirektör, ett lägre jobb på samma arbetsplats.

Det är överdirektörsjobbet som uppsägningsförfarandet gäller.

Om de vägande skäl som står inskrivna i riksdagens tjänstemannalag uppfylls kan hon få sparken. Just nu anser verket att det kan vara så.

Domen från tingsrätten har ännu inte vunnit laga kraft. Därför förlänger revisionsverket nu Yli-Viikaris avstängning från överdirektörskapet.

Också direktören Mikko Koiranen är avstängd. Han dömdes för missbruk av tjänsteställning till 30 dagsböter. Revisionsverket fattar ett beslut om honom senare.

Både åklagaren, Yli-Viikari och Statens revisionsverk har meddelat att de är missnöjda med tingsrättens dom. Enligt Helsingin Sanomat har hon överklagat avstängningen från jobbet som överdirektör till Helsingfors förvaltningsdomstol.