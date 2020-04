Möjlig One Direction-återförening på gång

I år är det tio år sedan popgruppen One Direction bildades, och det finns mycket som pekar på att det uppmärksammas med en återförening av något slag, rapporterar BBC.

Det är bandmedlemmen Liam Payne som spär på rykten som redan har florerat på internet när han i en intervju med programledaren James Corden säger att han och de övriga i gruppen har pratat mycket om det kommande jubileet.

– Jag får så klart inte säga för mycket, för då skulle jag avslöja allt. Vi känner alla att det där tioårsjubileet är ett mycket speciellt ögonblick, säger Payne.

Förra veckan tog spekulationerna fart bland One Directions fans, då Payne, Harry Styles, Niall Horan och Louis Tomlinson började följa sin forne gruppmedlem Zayn Malik i sociala medier igen. Malik lämnade One Direction mitt under en pågående världsturné 2015 på grund av vad han uppgav var stressrelaterade orsaker.

Gruppens senaste album var "Made in the AM" som släpptes 2016. Sedan dess har medlemmarna satsat på solokarriärer medan One Direction legat på is.