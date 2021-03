I Pekka Poutanens insändare (HBL Debatt 24.3) används ett alltför pessimistiskt tal för koldioxidutsläppet för en tur och returresa till Thailand: 4 000 kg koldioxid per passagerare. Lyckligtvis är det inte så illa, moderna plan är bränslesnålare.

Avståndet Helsingfors-Bangkok-Helsingfors är 16 000 km. En Airbus 350-900 kan ta 314 passagerare, förbrukningen är 2,4 liter per person per 100 km vilket ger 384 liter bränsle per person eller 300 kg kolvätebränsle per person. Det betyder 933 kg koldioxid per person för tur och returresan.

kemist, Esbo