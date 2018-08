"Den välbärgade vita, medelklassamerikanen finns nu bara i gamla filmer."

År 1960 fick jag ett års gratis studier vid Syracuse University, USA, tack vare senator William Fulbright. Det bekostades av amerikanska skattebetalare. Amerika ville då visa ett vänligt ansikte för världen.

I am sorry, Senator, men dagens Amerika är inte ert, och inte heller det ni ville visa mig. Hurdant är det Amerika som valde Donald Trump till president?

För 60 år sedan indoktrinerades jag i the American way of life hos familjen Laansma i Morris Plains, New Jersey. Pappa Donald var en college flunked out, drygt trettiårig försäkringsinspektör. Med sitt enkla jobb underhöll han en familj med fyra döttrar och en fru som hade det tråkigt hemma. De hade stort hus, bil, television, diskmaskin, frys och tvättmaskin för massor av kläder.

Det var en standard som jag som ung finländsk akademiker i Finland bara kunde drömma om att nå om tjugo år. Jag skrev hem att jag aldrig sett så rika, outbildade människor.

Mitt Amerika har man kunnat se i serier som Mad Men och filmer som Revolutionary Road. Hur det har förändrats har man fått läsa i böcker som American Pastoral av Philip Roth och Bonfire of the Vanities av Tom Wolfe. Dagens USA har beskrivits i filmen The Big Short och Woody Allens Blue Jasmine. För många amerikaner har det burit utför lika snabbt som för hjältinnan i Blue Jasmine.

För allt klättrande gäller att det är lättare att klättra upp än att klättra ned.

De flesta tror ändå mera på siffror än på berättelser. I sin färska bok International Political Economy visar Raymond C. Miller hur USA har förändrats.

Efter andra världskriget hade Förenta staterna en av de utvecklade ländernas mest progressiva skatteskalor. Under de senaste decennierna har landets skatter för de rika tvärtom blivit bland de lägsta.

Den rikaste procenten av befolkningen äger lika mycket som de fattigaste 90 procenten. De 400 rikaste amerikanerna äger mera än Indiens bruttonationalprodukt. Medan medelklassen till exempel i Kina har vuxit har den i USA krympt från en tredjedel 1979 till 27 procent 2010. Dess andel av den totala inkomsten sjönk från 26 till 21 procent. Michael Stumo, en sakkunnig som Donald Trump anlitar, säger att Nafta har berövat 850 000 amerikaner deras jobb. Serviceyrken har ersatt bara hälften av de industrijobb som USA förlorat till utlandet.

Marxistiskt inriktade ekonomer har räknat ut att arbetsproduktiviteten i USA ökade med 166 procent från 1960 till 2005 medan lönerna steg med bara 50 procent.

De fackanslutna har minskat från en tredjedel av arbetsstyrkan till mindre än 10 procent (6,4 procent i den privata sektorn 2016).

Den vita, anglosaxiska, protestantiska (Wasp) andelen av befolkningen minskar och kommer att minska snabbt. Det Amerika som valde John F. Kennedy till president är radikalt annorlunda än det som valde Donald Trump. Den välbärgade vita, medelklassamerikanen finns nu bara i gamla filmer.

Men också världen är annorlunda. Samtidigt med sina interna förändringar har USA förlorat den världshegemoni som det hade från 1940 till omkring 1970, enligt sociologen Immanuel Wallerstein. Det kan inte längre, som senator Fulbright ville, behärska världen med en järnnäve i en silkeshandske.

Wallerstein har längre än i ett decennium förutspått att världen kommer att befinna sig i kaos de närmaste 20-30 åren: "Det som sker när ett system hamnar i kris i en global omfattning är att världen blir hotfull och kaotisk, på många sätt och vis."