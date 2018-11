Misstänkt yogamördare spred kvinnohat

Den man som misstänks ha löpt amok i en yogastudio i amerikanska Florida och dödat två kvinnor kan ha varit en kvinnohatare, rapporterar amerikanska medier.

Polisen har pekat ut en 40-årig man som den troliga gärningsmannen vid skjutningen i Florida. Attacken inträffade på fredagskvällen lokal tid, i en yogastudio i anslutning till ett köpcentrum i Tallahassee.

Mannen var tidigare soldat i den amerikanska armén, mellan 2008 och 2010.

Under en tredagarsperiod 2014 spred mannen videor där han identifierade sig som en "incel"-person och uppmanade andra incel-personer att slå tillbaka, uppger bland annat The New York Times.

"Incel" är en förkortning av "involuntarily celibate", på svenska "ofrivilligt celibat", som ofta använts på nätet av främst män som i många fall uttryckt hat och misstro mot kvinnor.

Fakta Tidigare dåd med incel-koppling "Incel" är en förkortning av "involuntarily celibate", på svenska "ofrivilligt celibat", som ofta använts på nätet kopplat till grupper av män som i många fall uttrycker hat och misstro mot kvinnor. I april i år mejade Alek Minassian ned tio personer med skåpbil i Toronto i Kanada. Strax innan hade han skrivit om ett "incel-uppror" på Facebook, och hyllat Elliot Rodger. Den 22-årige Elliot Rodger dödade 2014 sex personer och tog sedan sitt liv i Santa Barbara i Kalifornien. Rodger hade då uttryckt frustration över att han var oskuld och över att han nobbades av kvinnor, och beskrivit sitt hat mot dem i ett långt manifest och videor på Youtube. Källor: BBC, CNN, Huffington Post.

Enligt Miami Herald ska mannen ha diskuterat lämpliga straff för kvinnor som han ansåg vara promiskuösa, och rekommenderade korsfästning.

Mannen ska enligt Huffington Post också ha haft ett Soundcloud-konto, där han lade upp en sång som handlade om kvinnorna han inte kunde få i säng, bara timmar innan dådet.

Han ska också ha gripits vid två tidigare tillfällen, 2012 och 2016, för att ha tagit tag i kvinnors rumpor, enligt Reuters.

Enligt polisen försökte en del inne i yogastudion attackera gärningsmannen, och kan ha hindrat en större tragedi.

– Det finns indikationer på att flera personer inte bara försökte att slå tillbaka men att de försökte att rädda andra, säger polischefen Michael DeLeo vid en presskonferens.

De två dödsoffren har identifierats som en 61-årig läkare och en 21-årig student, båda vid Florida State University. Två av de fem personerna som skadades är i ett stabilt tillstånd, medan ytterligare tre har fått lämna sjukhuset.