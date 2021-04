Misstänkt väska utrymde terminal på Arlanda – insatsen avblåst

En misstänkt väska fick polisen att utrymma hela terminal 5 på Arlanda flygplats. Drygt tre timmar senare konstaterades att föremålet var ofarligt och flygtrafiken kunde öppnas igen.

Väskan uppmärksammades av ordningsvakter strax efter klockan 08 lokal tid på måndagsmorgonen. De kunde inte avgöra om föremålet var ofarligt och polis tillkallades för att fortsätta undersökningen av väskans innehåll.

Strax efter klockan 11 kom beskedet att föremålet inte utgjorde något hot.

Terminalen kunde därmed öppna igen och flygtrafiken återupptas.

Under coronapandemin har all flygtrafik flyttat till terminal 5. Medan polisens arbete pågick fick inga plan lyfta. Polisen stoppade även vägtrafiken och inga bilar kunde köra in mot terminalen.

Det är oklart vad som gjorde att väskan uppfattades som misstänkt från början.

Artikeln har uppdaterats