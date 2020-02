Vaccin i allmänhet är mycket säkra och tillförlitliga. Med vaccin har man kunnat utrota livshotande sjukdomar. Nya virus dyker upp då och då och vissa är farligare än andra. För att undvika en pandemi vill man snabbt få fram ett botemedel mot de nya virusen.

I artikeln "Vaccin mot viruset testas på våren" (HBL 4.2) påpekar Hanna Nohynek vid THL att 1 av 16 000 drabbades av narkolepsi för drygt tio år sedan i samband med vaccineringen mot svininfluensaepidemin.

Siffran gällande åtminstone unga i Finland är enligt andra undersökningar dubbelt större. I Finska Läkaresällskapets Handlingar (årgång 175 Nr 2, 2015) kan man i Outi Vaaralas forskning läsa att det förekommer ca 15 fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn och unga.

I artikeln i HBL kallas biverkningarna av Pandemrix-vaccinet mot svininfluensan "narkolepsihärvan" och "att man i det stora hela kan acceptera vissa oväntade bieffekter som kommer med snabba utvecklingsprocesser".

Vad man förbigår är inte bara att antalet drabbade unga är dubbelt större utan också att ett oacceptabelt misstag har skett. Hundratals unga i Finland lider fortfarande av en kronisk sjukdom som inte bara innebär dagtrötthet och kataplexi vilket kräver daglig medicinering utan också av förstörd nattsömn. Den drabbade sover aldrig mera normalt. Natten är ett skräckkabinett av mardrömmar, hypnagoga hallucinationer och sömnparalys. Bland de drabbade finns dessutom ett tiotal vilkas symptom är så invalidiserande att de behöver vård dygnet runt.

Hur kunde misstaget med vaccinet ske? Följde man alla säkerhetsregler under utvecklandet av vaccinet, eller forcerades allting i en masshysteri i stil med "we have young men dying" som Nohynek fick höra när hon ringde det brittiska hälsoministeriet.

Hon konkluderar med att "narkolepsirisken är ett mindre allvarligt hot än svininfluensan". Berättigar det att riskera unga friska människors hälsa? Det låter för lätt att med en diffus siffra (1 av 16 000) sopa under mattan "narkolepsihärvan" i stället för att utan omsvep konstatera att i Finland diagnostiserades ca 200 unga med narkolepsi orsakad av Pandemrix-vaccinet (sömnforskare Markku Partinen). Det är inte frågan om siffror, utan om unga människor och deras anhöriga som måste leva med det resten av sitt liv.

Som man nu i efterhand vet var svininfluensan inte så dödshotande bland "young men". Däremot var det många fler unga människor som fick den livslånga biverkningen narkolepsi. I Finland tog hälften av befolkningen vaccinet.

Svininfluensautbrottet blev inte värre i Danmark än i de övriga nordiska länderna fast man inte hade någon massvaccinering där. I Sverige vaccinerades 60 procent av befolkningen, i Tyskland bara 8 procent. Trots det redovisar de båda länderna samma dödlighet. Den kostsamma massvaccineringen i Sverige beräknas enbart ha räddat 6 liv medan ca 500 unga i Sverige fick narkolepsi. Med en dödlighet på 0,4 procent visade sig svininfluensan inte vara farligare än en vanlig vinterinfluensa.

När man överväger att testa nya vacciner mot det aktuella coronaviruset borde det göras med större försiktighet och på mindre testgrupper och helst inte på barn så att misstag kunde undvikas.