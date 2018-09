"Miranda" från Sex and the City kan bli borgmästare i New York

Hon har ingen politisk erfarenhet, en miljonförmögenhet och är för många känd främst från tv. Men det är där likheterna med president Donald Trump slutar. På torsdag hoppas Cynthia Nixon bli en del av vänstersvängen bland demokraterna och besegra den sittande guvernören Andrew Cuomo i primärvalet i New York.

Det är en typisk sensommardag i New York, kvalmig och varm. Kanske är det därför Cynthia Nixons kändisstatus inte lockat mer än ett fyrtiotal personer till hennes kampanjevenemang i Carroll Gardens i Brooklyn. De flesta på plats är frivilliga kampanjarbetare, som ska tillbringa kvällen med att knacka dörr och övertala människor att rösta på Nixon.

Stadsdelen är noga vald, Carroll Gardens är ett relativt förmöget men liberalt område med många registrerade demokratväljare som bryr sig om de frågor Nixon lovat jobba för: bättre finansiering för kommunala skolor, en reform av hälsovårdssystemet och en bärgning av stadens söndervittrande tunnelbana.

– Det vi ser är att det finns en klar efterfrågan på progressiva politiker. Nixon har varit en aktivist i 20 år och jobbat för offentlig utbildning, hon kämpar för kvinnor och hbtq-personers rättigheter. Att jämföra med Trump är som att jämföra äpplen och päron, säger kampanjarbetaren Kindeya Chiaro.

Egentligen är Bernie Sanders en bättre jämförelse. Kampen mot den sittande guvernören Andrew Cuomo påminner nämligen om Sanders kamp mot Hillary Clinton, där Cuomo står för etablissemanget och Nixon för vänsterfalangen i partiet.

Nixon har legat efter i opinionen, men Kindeya Chiaro är inte orolig. Galluparna representerar inte hela väljarkåren, menar hon.

– Det var exakt detta som hände med Alexandria Ocasio-Cortez. Ingen trodde på att hon skulle bli vald, säger Chiaro.

Några dagar senare, på en valtillställning i Brooklyns Williamsburg, är betydligt mer folk på plats. Det kan ha något att göra med att Alexandria Ocasio-Cortez också är med och för kampanj för Nixon. 28-åriga Ocasio-Cortez orsakade primärvalens kanske största skräll då hon i somras lyckades slå ut Joseph Crowley.

Nixon hoppas kunna följa i Ocasio-Cortez' fotspår och bli en i raden av progressiva kandidater som nappat demokraternas kandidatur över mer etablerade politiker. Förutom Ocasio-Cortez har vänsterkantens kandidater nyligen segrat bland annat i primärvalen i Massachusetts och i Florida.

– Jag är trött på att Kalifornien får all ära i kampen mot Trump. New York är det rättmätiga hemmet för motståndet. Vi måste välja fler demokrater i årets val, men vi måste också välja bättre demokrater, säger Nixon till publiken i Williamsburg.

Olivia Evans, som bor i närheten och kommit för att höra Nixon tala, tror att det demokratiska partiet står inför en förändring.

– Jag tycker det coolaste med det här valet är att det tidigare funnits en mentalitet att människor som jag – unga, kvinnor, icke-vita – måste vänta på vår tur innan vi kan ställa upp i val, medan det gamla gardet styr och ställer. Men nu finns det en helt ny generation kandidater som trotsar trenden och struntar i det, säger hon.

Om hon blir vald kan Nixon bli den första kvinnliga och den första öppet queera guvernören i New York. Men det är något av en David mot Goljat-kamp. Nixons motkandidat Andrew Cuomo är en politisk tungviktare som suttit på sin post i två mandat och har en betydligt fetare kampanjkassa.

Cynthia Nixon upprepar ofta att hon är född och uppvuxen i New York, att hon gått i kommunal skola och att hon tar tunnelbanan varje dag. Hon försöker profilera sig som en vanlig New York-bo, även om många främst känner igen henne från tv-serien Sex and the City i rollen som Miranda.

Hon har försökt tona ner sin kändisstatus, särskilt i resten av delstaten, som är mer konservativ än staden New York. Samtidigt målar hon upp en bild av Cuomo och delstatens huvudstad Albany som ett korrumperat elfenbenstorn.

Cuomo å sin sida har försökt avfärda Nixon som oerfaren och oseriös, men hon har haft en inverkan på Cuomos kampanj. Politiska experter talar om "Cynthiaeffekten", där Cuomo gjort en del kovändningar i frågor som Nixon tagit upp, såsom legaliseringen av marijuana.

Medan många jublar över den progressiva vågen inom Demokraterna är en del oroliga för vad den kommer att betyda för mellanårsvalet i november och huruvida det kommer att skrämma i väg mer moderata väljare.

I Carroll Gardens suckar Al Falcone över systemet där partierna först genomgår interna val för att utse kandidater.

– Jag har all förståelse för Bernie-pushen, jag är själv för många av de frågor han driver. Men Demokraterna måste bli ett enat parti och kan inte bli besatt av interna stridigheter.

Falcone tror att Cuomo kommer att vinna på torsdag. Moderata kandidater har bättre chanser, tror han.

– En progressiv kandidat är en belastning för partiet.