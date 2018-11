Mirakelvändning av Manchester United mot Juventus

Juventus såg ut att gå mot ännu en seger och en nolla – när Cristiano Ronaldos klassmål plötsligt blev av mindre betydelse. Från ingenstans lyckades Manchester United vända på matchen och genom två frisparkar i slutminuterna vinna med 2–1.

Juventus 1–0-seger från Old Trafford såg ut att upprepa sig.

Laget skapade klart mer än United och fick utdelning i den 65:e minuten när Cristiano Ronaldo stod för ett riktigt fint fotbollsmål när han sprang ifrån Victor Nilsson Lindelöf och – i steget – volleysköt in 1–0.

Nollan, som "Den gamla damen" hållit tre matcher i rad, såg säker ut och en seger hade inneburit avancemang till åttondelsfinalen.

Men två frisparkar förändrade allt. Först var det Juan Mata som fick läget och han skickade vackert in 1–1 i den 86:e minuten. Fyra minuter senare fick United frispark igen – och den här gången gick bollen ner framför mål och via hemmaspelaren Leonardo Bonucci in i mål. Efterspelet blev lite stökigt efter att United-tränaren José Mourinho gjort hånfulla gester mot hemmapubliken.

Förlusten var en riktig kalldusch för Juventus, som trots allt har ett bra läge att gå vidare från gruppen som man leder på nio poäng. United skuggar efter den viktiga trepoängaren på sju poäng och jagas av Valencia på fem.

För AS Roma ser det också bra ut. Serie A-klubben har skaffat sig ett ypperligt läge att avancera från gruppspelet efter 2–1-segern borta mot CSKA Moskva som gör att man har nio poäng.

Efter ett tidigt ledningsmål av Roma var var det två islänningar i CSKA som hamnade i centrum i början av den andra halvleken.

Först var det Arnór Sigurdsson som fick göra sitt första CSKA-mål. Kort därefter var det landsmannen Hördur Magnússon som stod för en ogenomtänkt tackling och drog på sig sitt andra gula kort för kvällen.

Och med en man mindre på planen lyckades inte riktigt hemmalaget rå på gästerna. Roma imponerade inte – men gjorde det som krävdes. I den 59:e minuten sköt Lorenzo Pellegrini in 2–1 vilket också blev slutresultatet.

Roma ligger tvåa i gruppen, på lika många poäng som Real Madrid som körde över Viktoria Plzen med 5–0 på bortaplan.