Minns du polishunden Börje? Efter dramatiska knivhugg får han gå i pension

View this post on Instagram

Mecberger Jangsteri, Börje, viimeistä vuoroa viedään ennen erityisen hyvin ansaittua eläkettä. Lähes tuhat poliisikoiratehtävää, kymmeniä kiloja löydettyjä huumausaineita, useita rikoksesta epäillyn tavoittamisia sekä muutamia poliisikoirayhdistyksen hengenpelastusviirejä. Viimeinen kulminaatio Myrskylän vakava loukkaantuminen ja siitä toipuminen täysin työkykyiseksi. Hyviä eläkepäiviä Börje! Börje had his last shift as policedog. Hundreds of K9 related missions, tens of kilograms of found drugs, lots of tracked suspects and couple of life saving K9 missions. Börje was stabbed seriously couple of years ago, but even after that he was over the top. Happy retirement Börje! #poliisikoira #börje #police #policedog #k9 #k9insta @iupoliisi #belgianmalinois #malinois #hero #sankarikoira v. 2016 #herodog #polishund #politseikoer #politihund #politiehond @suomen_poliisi