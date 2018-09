Ministrar utreder: Borde energidrycker för barn förbjudas i lag?

De nuvarande varningstexterna och rekommendationerna om begränsad försäljning räcker inte, anser jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).

Leppä och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) har gett Institutet för hälsa och välfärd, THL, i uppdrag att utreda hur energidrycker och andra motsvarande produkter inverkar på barns hälsa och välmående, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Utredningen blir klar under hösten, och utifrån den ska man ta ställning till om det behövs ny lagstiftning som förbjuder försäljning av energidrycker till barn under 15 år.

På grund av energidryckernas hälsopåverkan ska förpackningarna redan nu förses med varningstexter om att produkterna inte lämpar sig för barn. THL och Statens näringsdelegation rekommenderar dessutom att affärerna inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år.

Nu vill ministrarna utreda om de här åtgärderna räcker till.

– Utifrån utredningen bedömer vi om det behövs ändringar i lagstiftningen. Enbart varningstexterna på förpackningarna och rekommendationerna om att begränsa försäljningen har inte räckt för att förhindra en ökande försäljning av energidrycker och liknande till barn, säger Leppä i ett pressmeddelande.

Också barnombudsmannen och ett antal riksdagsledamöter har tagit ställning mot energidryckerna, och föreslog i augusti att skatten på dryckerna höjs.

Enligt fjolårets skolhälsoenkät dricker cirka elva procent av pojkarna och fem procent av flickorna i årskurs åtta och nio energidrycker tre till fem gånger per vecka, medan sju procent av pojkarna och drygt två procent av flickorna i samma ålder säger att de dricker energidrycker dagligen.