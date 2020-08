Ministeriet: Antalet coronafall ökar men är under kontroll – men situationen kan förändras snabbt

Finland hör till de länder som har det lägsta antalet smittade i hela Europa just nu, men risken för en andra våg av epidemin gör att situationen snabbt kan förändras. Det framgick av myndigheternas coronaöversikt på torsdagen.

Antalet bekräftade fall av coronasmitta fortsätter att öka i Finland, men än så länge är situationen under kontroll, bedyrade de experter som deltog i Social- och hälsovårdsministeriets presskonferens på torsdagen.

– Vi kan tills vidare inte påstå att epidemin skulle accelerera i Finland, säger strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki på Social- och hälsovårdministeriet.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd uppdagades i genomsnitt 5 fall av coronaviruset per dag i juni. I juli var antalet fall cirka 10 per dag och nu i augusti är vi uppe i i genomsnitt 20 fall per dag.

– Det är framför allt huvudstadsregionen och Egentliga Finland som drabbas av epidemin. Det ökade antalet registrerade fall hänger också ihop med den intensifierade testningen, säger överläkare Taneli Puumalainen på Institutet för hälsa och välfärd.

Över 30 procent av de nya fallen av coronasmitta har de senaste 14 dagarna registrerats i huvudstadsregionen.

– Vi är beredda på att sjukdomen kan sprida sig ytterligare och har en god kapacitet att hantera situationen, säger sektorchef Juha Jolkkonen på Helsingfors stad.

