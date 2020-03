Minister Jari Leppä: Maten i Finland tar inte slut

– Det finländska livsmedelssystemet fungerar i alla situationer, intygar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finländarna kan lita på att maten räcker till också under coronavirusepidemin. Det intygade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) under en presskonferens på fredagsförmiddagen.

– Det finländska livsmedelssystemet fungerar i alla situationer. Största delen av den mat vi konsumerar produceras i Finland. Därför kan vi vara säkra på att maten inte tar slut i Finland, sade Leppä.

Enligt Leppä har livsmedelsbranschen och myndigheterna redan länge satsat på att stärka Finlands försörjningssäkerhet.

– Vår försörjningssäkerhet är god, sade ministern.

Livsmedelsverket börjar göra coronatest

Enligt Leppä sprids det nya coronaviruset inte via djur eller livsmedel. Han sade att viruset inte utgör något hinder för att köpa mat.

Leppä sade också att Livsmedelsverket kommer att börja göra coronavirustest i sitt laboratorium i Vik i Helsingfors. Förberedelserna görs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

– I laboratoriet kan man i början göra 100 test per vecka och i ett senare skede 200 test per vecka, sade Leppä.

Ministern ansåg att det innebär en avsevärd ökning av Finlands testkapacitet.

Här kan du se presskonferensen i efterhand:

SPT direktrapporterade från presskonferensen: