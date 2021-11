Minimalt hopp för Milan – Liverpool till slutspel

Hoppet är det sista som lämnar Milan. Efter 1–1 hemma mot Porto har laget fortfarande en chans att ta sig vidare från sin tuffa Champions League-grupp. I den andra ändan av grupptabellen säkrade Liverpool sin plats i slutspelet genom att besegra Atlético Madrid med 2–0.

I Serie A går Milan som tåget, men i Champions League har det gått tyngre för klubben. Noll poäng på tre matcher har gjort chansen till avancemang från tuffa grupp B allt mindre sannolikt.

Men i dagens match grep Milan det sista halmstrået, hemma mot Porto.

Kvällen började dock med en riktig kalldusch. Efter knappa sex minuters spel hade nämligen gästerna tagit ledningen. Colombianske Luis Diaz var sist på bollen som rullade in bakom en chanslös Ciprian Tatarusanu.

Med Zlatan Ibrahimovic på bänken föll anfallsansvaret på Olivier Giroud, som inte hade någon lyckad afton. Trots det hade Milan kvitterat när fransmannen byttes ut till förmån för den 40-årige svensken.

Det målet hade dock inte en Milanspelare gjort. Efter en stökig frisparkssituation såg det ut som att Pierre Kalulu var sist på bollen som gav 1–1, men målet registrerades som självmål av Chancel Mbemba.

Ibrahimovic skickade senare visserligen in bollen i nät, men en offside på Theo Hernández gjorde att målet inte godkändes.

Milan står nu på en poäng och har en teoretisk möjlighet att ta sig vidare från gruppen.

Och man fick ytterligare lite hjälp från grupprivalen Liverpool, som tog tre lätta poäng hemma mot Atlético Madrid.

En knapp kvart in i matchen skickade Diogo Jota in 1–0 mot sin gamla klubb, detta efter ett mönsteranfall där bollen till slut hamnade hos Trent Alexander-Arnold som kunde skicka in ett inlägg som hittade Jotas panna och till slut även nätet.

Kort därefter var Alexander-Arnold inblandad även i 2–0. Den gången nådde hans inlägg Sadio Mané som kunde placera in bollen bakom Jan Oblak.

Mardrömshalvleken för Atlético kulminerade när Felipe fick syna det röda kortet efter att ha kapat Mané i ett kontringsläge i den 36:e minuten.

Liverpool dominerade även den andra halvleken men lyckades inte utöka ledningen. Lagen fick ett varsitt mål bortdömt för offside.

Liverpool är i och med segern klart för slutspel, med två matcher kvar av gruppspelet.

Det fick räcka med en straffmiss för Leipzig. När laget på tilläggstid fick en ny chans från elva meter fixade Dominik Szoboszlai 2–2 mot Paris Saint-Germain.

PSG kom till spel utan skadade Lionel Messi men kunde ändå mönstra en vass anfallstrio bestående av Neymar, Kylian Mbappé och Angel Di Maria.

Leipzig , i stort poängbehov i Champions League-fotbollens grupp A, började bäst. Laget fick jubla redan i åttonde minuten när förre PSG-spelaren Christopher Nkunku nickade in 1–0.

André Silva slog inlägget då och hade ett drömläge att öka på ledningen bara ett par minuter senare. Men straffen var svag, Gianluigi Donnarumma kastade sig åt rätt håll – och italienarens räddning underlättade vändningen som följde senare i första halvlek.

Georginio Wijnaldum gjorde båda målen för gästerna. Först i så gott som öppet mål, fint framspelad av Mbappé, och sedan på nick efter hörna. Nickmålet vinkades först av för offside, men efter att svenske domaren Andreas Ekberg fått assistans från VAR-rummet godkändes 2–1 för PSG.

Wijnaldum såg länge ut att bli matchvinnare, men när klockan hade passerat 90 minuter fick Szoboszlai – inbytt i stället för Forsberg – chansen att kvittera från straffpunkten.

Den här gången satt straffen och gav Leipzig första poängen i årets Champions League-gruppspel.

Manchester City toppar gruppen på nio poäng, efter 4–1 hemma mot Club Brygge, och PSG skuggar på åtta. Mycket talar förstås för att det är de två stjärnspäckade lagen som tar sig vidare från gruppen till slut. Att Leipzig (en poäng) inte spelar CL-åttondel i vår står redan klart medan Brygge (fyra poäng) fortfarande kan utmana.

I Dortmund fick hemmalaget Mats Hummels utvisad innan halvtimmen var spelad mot Ajax. Marco Reus gjorde lite senare ändå 1–0 för Dortmund på straff, men under sista 20 minuterna gjorde Ajax tre mål och säkrade avancemanget från gruppen.

Dortmund och Sporting Lissabon (4–0 mot Besiktas) har båda sex poäng och slåss om andraplatsen.