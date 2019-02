Sharon Van Etten har på sitt nya album ersatt de taggiga gitarrerna med sfäriska syntmattor, men också om musiken till en början kan kännas överdrivet stiliserad dras recensenten småningom med i de hypnotiska harmonierna.

Sångerskan och låtskrivaren Sharon Van Etten demonstrerade redan i samband med debuten Because I Was In Love för ett decennium sedan både musikalisk begåvning och beredskap att vrida...