Mindre fart, mer eftertanke då drakseglarna kämpar om äran

Om du vill se strategiskt kunnande och taktisk segling gäller det att vända blicken mot Drumsö där Dragon Gold Cup seglas. De erfarna seglarna är entusiastiska över sina drakar och den anrika regattan.

Hallonnäsudden på Drumsö kryllar av seglare under sommarmånaderna, men denna vecka samlas fler väderbitna och solbrända ansikten med mäktiga skägg än vanligt vid Helsingfors Segelklubbs lokal. Tävlingen Dragon Gold Cup, som i år ordnas i Helsingfors, har lockat till sig internationella seglare från flera håll.

Redan klockan tio på morgonen förbereder en hel del sjöbjörnar sina båtar för dagens tävling. Innan skepparnas informationsmöte ordnas för dagen hinner HBL prata med några av de internationella gästerna vid bryggan.

– Vi gillar att segla i Gold Cupen eftersom det är ett fantastiskt evenemang där du seglar sex långa starter utan några bortkast, vilket betyder att du måste vara på topp genom hela tävlingsveckan, säger danska skepparen Theis Palm på båten African Queen XI som inför gårdagens start ledde cupen.

– Jag har varit i Helsingfors tidigare och seglat H-båt och startbåt och njuter av staden. Jag tycker att drakklassen är en av de bästa och konkurrenskraftigaste för tillfället. Den passar för äldre seglare, skrattar Palm.

Medelåldern bland seglarna verkar vara något högre än vid andra tävlingar, men gemenskapen är kanske starkare då flera av seglarna känner varandra från förr. Prestigefylld är Dragon Gold Cup också eftersom den tillsammans med VM och EM är drakklassens viktigaste tävling. Cupen seglades första gången år 1937 i Skoltland och ordnas vartannat år.

Till båten bredvid Palms går en tysk herreman som presenterar sig som Jochen. Han tar sig målmedvetet in och ut ur båten och skrattar i farten åt sin besättningskamrat som hoppat i sjön för ett dopp.

– Draken har sitt ursprung kring det tidiga 1930-talet och är entypsbåtar – med här finns även en båt som byggdes i fjol. Det spelar ingen roll hur gammal din båt är, reglerna begränsar dem så att det inte finns några teknologiska fördelar, berättar Jochen om varför just denna klass är hans favorit.

Efter en stund kommer det fram att tysken inte är vilken söndagsseglare som helst, utan faktiskt har ett rätt så imponerande förflutet inom seglingen. Jochen Schümann är nämligen trefaldig OS-guldmedaljör och en av de många internationellt mycket framgångsrika seglare som deltar i regattan i Helsingfors. Schümann håller med om att klassen kanske lämpar sig bättre för något äldre seglare.

– På grund av den gamla designen är båten tung och relativt långsam, vilket gör att tävlingarna kanske inte ter sig så spännande för åskådarna, men eftersom alla har ungefär samma hastighet är det mycket krävande för seglarna.

– Många ungdomar vill få allt att hända direkt och snabbt genom att trycka på en knapp, men så är det inte i segling. Det handlar mer om taktisk finess och strategi och det gäller att ha tålamod och utveckla helheten med tanke på väderförhållandena som förändras. Det är inte ett actionspel, berättar den 64-åriga Schümann med en seglingserfarenhet som många endast kan drömma om.

Bland alla de skäggiga sjöbjörnarna sticker en besättning ut. Vid båten Lume samlas Mia Eklund, Sara Antila och Tytti Wiinikka för att förbereda sin avfärd ut till havs. Trion berättar att de seglar ungefär hundra dagar om året.

– Vi tjejer har lärt känna varandra på Nyländska Jaktklubben då vi seglade match race för tio–femton år sedan. Vi har seglat en hel del tillsammans och trots att vi lite bytt om i besättning och klasser är det lätt att segla tillsammans och vi känner varandra väl, berättar Eklund om trion.

Viktgränsen för besättningen i cupen är 285 kilogram och till skillnad från de flesta deltagande drakarna seglas Lume av fyra personer. Med i besättningen är även båtens ägare Rutger "Rudi" Jurg.

– Då vi började var vi bara Sara, Rudi och jag. Vi låg alltid 60-70 kilogram under gränsen och under vår andra säsong bestämde vi oss för att ta med en fjärde seglare. Inte är vi ju små, men vi har möjligheten att vara fyra. Vissa av de gamla sjöbjörnarna har till och med svårt att få in tre personer under gränsen.

– Det är ett par ögon och ett par händer till som är alltid bra. Dessutom har vi det enklare i lätt vind, då vikten är fördelad på fyra, att sätta vikten på rätt ställe.

– Speciellt i tuffa väderförhållanden är det extra paret händer otroligt viktigt, tillägger Antila.

Majoriteten av deltagarna i cupen är herrar, men enligt Eklund är det inte något märkvärdigt med att segla som en besättning bestående till tre fjärdedelar av damer. Arrangemangen och gemenskapen är toppen, berättar hon.

– Motstånd som motstånd. Med finns jättemånga gamla olympiska seglare och världsmästare som är mycket bra på att segla.

– I Finland har man inte så mycket förutfattade meningar, här kan kvinnor också segla. Men ibland märker man om man är någonstans att folk tror att du endast är hustrun som är där för att se på, inte för att segla.

Eklund berättar att regattan inletts något trögt av Lume med besättning, men hon räknar med att det ska börja gå bättre. Starterna pågår ända tills lördag.

– Vi är inte helt nöjda med vår prestation hittills, men "it ain't over yet", säger Eklund.