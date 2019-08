FN:s klimatpanel IPCC är inte ett vetenskapligt organ, utan ett politiskt organ som sammanfattar resultatet av tusentals rapporter.

En långsam ökning av den globala medeltemperaturen, mer eller mindre orsakad av koldioxidutsläpp, borde knappast orsaka klimatångest, ge politiska billiga poäng, sysselsätta tusentals forskare med superdatorer, eller befrämja atomkraftverk. Men klimatfrågan har i dagens informationssamhälle blåsts upp till sådana proportioner att den har borrats in i hjärnan hos en hel generation. Och orsaken är att klimatuppvärmningen påstås öka extremt väder. Så pryds exempelvis pärmen på en IPCC-rapport med en hotfull och skrämmande bild på ett åskväder. Människans urinstinkter att frukta naturens raseri och en okänd framtid utnyttjas av klimatalarmisterna med infernalisk psykologisk pseudoreligiös listighet.

FN:s klimatpanel IPCC är inte ett vetenskapligt organ, utan ett politiskt organ som sammanfattar resultatet av tusentals rapporter. Eftersom majoriteten av dessa endast är resultat av datamodelleringar är det ifrågasatt om detta kan kallas vetenskap i klassisk mening: datasimulerade framtidsprofetior (kallas "projektioner", inte "prognoser") vars statistiska signifikans inte kan testas med fysikaliska observationer, och som dessutom inte är reproducerbara. Detta är man tydligen medveten om, eftersom IPCC undviker de matematiskt definierade termerna "mean value" (aritmetiskt medelvärde) och "standard deviation" (standardavvikelse) och i stället använder de flummiga begreppen "average" (medeltal) och "range" (största värde minus minsta värde).

Klimatmodellerarna Zeke Hausfather och Chris Huntingford är minsann inga klimatskeptiker utan kända förespråkare för antropogen klimatuppvärmning. Men vad beträffar ökningen av standardavvikelsen (i praktiken ökning av väderextremer) har de båda publicerat resultat baserade både på modeller och på mätningar enligt vilka standardavvikelsen till och med kan minska i ett varmare klimat. Se Hausfather: "More temperature variability in a warming world. Not So." på Yale Climate Connections hemsida den 6 juni 2014, och Huntingfords artikel i den erkända journalen Nature 500, 327–330, augusti 2013: "No increase in global temperature variability despite changing regional patterns".

Från Europas historia vet vi att de mest extrema ovädren härjade under lilla istiden, då exempelvis Nederländernas kust möblerades om ett stort antal gånger av våldsamma stormar.