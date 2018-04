Mina pensionsutsikter, på svenska

Myndighetsöversättarna värnar om och utvecklar demokratin.

En vanlig finlandssvensk tillbringar väldigt mycket tid med att jämka och växla mellan språk – finskan och svenskan mest. Byter språk, upplever saker på ett språk och berättar om dem på ett annat, funderar på vad ord betyder, blandar ord ur det ena språket in i det andra och rättar sig själv snabbt efteråt, lånar och trixar och skarvar mellan två väldigt liknande men inte identiska semantiska världar, inleder en mening på ett språk med det andras syntax, snubblar lite och kliver över i rätt spår och trampar vidare.

Översättare är proffs där vi andra är amatörer på det här, och de har ord och begrepp för vårt omedvetna men ihärdiga vardagsväxlande. De är också människor vars arbete ofta glöms bort just när det lyckats allra bäst, och jag passar nu på att be om förlåtelse för varje gång översättarens namn fallit bort i en recension av ett litterärt verk. Under våren ska vi berätta om några skönlitterära översättares arbete.

Men ännu mera osynliga än de litterära översättarna är de som översätter till exempel myndighetstexter. Vem ser till att finlandssvenska journalister har en terminologi för lagar och statens eller kommunernas byråkratiska praxis att utgå ifrån? Vem svarar på god svenska på mina frågor om vårdbidrag för pensionstagare på FPA:s hemsida? De brukar inte signera sina verk som de ofta nog har skäl att vara helt stolta över, så det har jag ingen aning om.

Men nu vet jag åtminstone vem som på svenska förklarat för mig hur mina pensionsutsikter förändrades i och med pensionsreformen 2017 i en broschyr som jag fick hem i fjol. Det var Pia Hansson och hennes stab, och hon inleder vår serie om översättarens liv mellan finskan och svenskan, var så goda!