Bodyguard är en av pärlorna på Netflix just nu, en gastkramande snygg och smart thriller om en kontroversiell inrikesminister och hennes labile livvakt.

Bodyguard är tv-serien som britterna tittat på och talat om i höst. 11,7 miljoner såg det sista avsnittet av den sexdelade politiska thrillern. Så höga siffror har BBC One inte haft för någon serie sedan Doctor Whos julavsnitt 2008.

Vad är det alltså fråga om?

Bodyguard har skapats av Jed Mercurio, som bland annat står bakom den kritikerrosade polisserien Line of Duty som även den kunnat ses på Netflix. Bodyguard är en gastkramande och komplext berättad historia om Afghanistanveteranen David Budd (Richard Madden, Robb Stark i Game of Thrones) som efter ett rådigt ingripande där han lyckas avvärja ett terrorattentat befordras till inrikesminister Julia Montagues (Keeley Hawes, Line of Duty) livvakt.

Det blir början på en både engagerande och invecklad berättelse med många nivåer. Dels handlar det om ett London som är under attack, där terrornivån är höjd till den mest kritiska. Dels om en maktkamp på högsta politiska nivå i landets ledning och polisväsende. Montague är nämligen en synnerligen kontroversiell konservativ högerpolitiker som är för trupperna i Afghanistan och dessutom vill införa integritetskränkande lagar i terrorbekämpningens namn. Hon representerar dem som posttraumatiserade Afghanistanveteraner ser som skyldiga till vad de tvingats gå igenom. Hennes motståndare kallar henne sociopat, men serien gör henne inte till något monster, utan tvärtom mänsklig.

Men framför allt handlar det om seriens skamfilade hjälte David Budd, som till synes är plikten själv, stramt professionell, en livvakt som sköter sitt jobb med alert uppmärksamhet utan att röra en min. Men bakom stenansiktet anar vi snart instabilitet; av alla sprängladdningar som hotar i serien är Budd själv en tickande bomb. Han kör heller inte med öppna kort i det som pågår. Förutom bombladdningar finns här även erotisk laddning med i spelet – det är snyggt och psykologiskt trovärdigt gjort. Slutet innehåller däremot den typ av sensmoral som närmast verkar ligga inbyggd i genren.

11,7 miljoner britter har inte fel; det här är politiskt thrillerhantverk av högsta kvalitet, en lika tät och fängslande upplevelse som serier som 24 och Homeland.

Malin Slotte TV-redaktör