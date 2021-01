Miljöministeriet vill främja cirkulär ekonomi – men slirar på kalkylerna

Finlands konsumtion av råvaror är 29 ton per person per år. Det europeiska genomsnittet är 14,5 ton per person. En hållbar nivå vore 3-8 ton per person.

Förbättrad produktplanering kan minska användningen av naturresurser med 80 procent.

Finland behöver nya statliga stöd för investeringar i produktutveckling.

Lösningarna inom den cirkulära ekonomin förutsätter digitalisering.

Fastighets- och byggnadsbranschen liksom kommunerna ska vara centrala aktörer i den cirkulära ekonomin.